HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andika Naliputra Bertemu Ariel NOAH, Konflik Lama Ditubuh Peterpan Berakhir Damai?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |09:08 WIB
Andika Naliputra Bertemu Ariel NOAH, Konflik Lama Ditubuh Peterpan Berakhir Damai?
Andika Naliputra dan Ariel NOAH bertemu (Foto: Instagram/andika.naliputra)
A
A
A

JAKARTA - Konflik antara Ariel NOAH dengan Andika Naliputra tampaknya berakhir dengan damai. Pada Minggu, 22 Oktober kemarin, kedua mantan personel Peterpan ini akhirnya bertemu untuk berbicara soal konflik yang terjadi usai Andika tampil di podcast milik Ferdy Element.

Belum diketahui pasti apa yang dibicarakan oleh Ariel dan Andika dalam podcast tersebut. Pasalnya, Andika masih belum mengunggah video obrolannya dengan mantan kekasih Luna Maya tersebut.

Meski begitu, keduanya sempat mengabadikan momen pertemuan mereka di Instagram. Dalam unggahannya, Andika dan Ariel tampak berfoto selfie dan tersenyum ke arah kamera sambil kompak berpose peace.

Lewat unggahannya, Andika tampak meminta para penggemar Peterpan untuk menunggu video obrolannya dengan Ariel di unggah ke YouTube.

"Malem gaeess! Aku baru beres syuting sama @arielnoah nih di basecampnya Noah. Tunggu tanggal rilisnya ya?," tulis Andika Naliputra di akun Instagramnya.

Ariel NOAH dan Andika Naliputra

Melihat unggahan Andika, para netizen pun ramai dan meminta agar keyboardis tersebut segera menayangkan video obrolannya dengan Ariel. Bahkan, tak sedikit yang berharap agar Peterpan bisa membuat konser reuni seperti Dewa 19.

Halaman:
1 2
