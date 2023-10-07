Andika Ngaku Dikeluarkan dari Peterpan, Ariel: Nanti Kita Beresin, Manggung Dulu

JAKARTA - Andika Naliputra baru-baru ini memberikan pengakuan bahwa dirinya dikeluarkan dari band Peterpan. Saat tampil di akun YouTube milik Ferdy Element, pria 42 tahun itu awalnya merupakan leader dari grup yang digawangi oleh Ariel, Uki, Lukman, Reza dan Indra.

Sayangnya, Uki dan Ariel merasa tak cocok bermusik dengan Andika serta Indra. Sampai akhirnya keduanya pun memutuskan untuk hengkang dan mendirikan NOAH bersama Lukman dan Reza.

Terkait ucapan Andika, Ariel pun baru-baru ini menanggapi hal itu dengan santai. Bahkan dalam kolom komentar unggahan Andika di Instagram, vokalis NOAH itu berseloroh seolah tak menyangka saat mendengar pernyataan sahabatnya.

"Aya aya wae maneh gong (ada ada aja kamu)," ujar Ariel dengan emoji tertawa.

Dengan kembali berseloroh, Ariel pun menyebut bahwa dirinya akan menyelesaikan permasalahan dengan Andika usai menjalani konsernya yang berlangsung pada hari ini, Sabtu, 7 Oktober 2023

"Nantilah kita beresin, gue mau manggung dulu @circusconcerto. Sorry numpang promo," tutupnya.