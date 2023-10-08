Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dihina Punya Wajah Tidak Mulus, Marshanda : Emang Artis Harus Selalu Sempurna?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |19:01 WIB
Marshanda dicibir followers sendiri (Foto: IG Marshanda)
Marshanda dicibir followers sendiri (Foto: IG Marshanda)
A
A
A

JAKARTA - Marshanda dihina punya wajah tidak mulus oleh followernya sendiri. Hal ini terjadi setelah dirinya menyapa followersnya melalui Instagram story pribadinya. Pada awalnya, Marshanda berniat untuk melakukan tanya jawab dengan followers melalui question box.

“Hi beautiful souls! Kangen banget ngobrol heart to heart sama kalian!!!” tulis Marshanda di cerita Instagram pribadinya @marshanda99 sambil menampilkan foto wajahnya.

Sayangnya, question box dalam cerita tersebut malah diisi hinaan terkait wajahnya. Beberapa netizen menilai jika wajah Marshanda tidak mulus. Padahal dirinya adalah seorang publik figur.

Dihina Punya Wajah Tidak Mulus, Marshanda : Emang Artis Harus Selalu Sempurna?

“Minimal perawatan lah biar wajah ga kusam mbak,” tulis netizen.

“Kasian katanya artis tapi wajahnya kok gradakan,” tulis netizen.

“Baru kali ini lihat artis wajahnya enggak mulussss hahaha,” tulis netizen.

Membaca hal tersebut tentu membuat hati Marshanda bersedih. Tidak tinggal diam, akhirnya mantan istri Ben Kasyafani itu langsung angkat bicara, mencurahkan perasaannya tentang kritikan netizen.

“Wow banget sih, gue tuh udah nyapa kalian baik-baik, mau bikin QnA, terus yg difokusin adalah kulit muka gue yang kusam dan gradakan," ucap Marshanda, Minggu (8/10/2023).

1 2
