Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yakup Hasibuan Makin Manja saat Jessica Mila Hamil?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:00 WIB
Yakup Hasibuan Makin Manja saat Jessica Mila Hamil?
Jessica Mila dan Yakup Hasibuan. (Foto: @jscmila/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Jessica Mila tengah hamil anak pertama dari pernikahannya dengan Yakup Hasibuan. Saat ini, kandungan sang artis sudah menginjak usia 4 bulan.

Bahkan sikap Yakup Hasibuan disebut lebih manja saat Jessica Mila hamil. Hal itu dikarenakan beredar video dirinya sedang bernyanyi lalu mengajak calon anak yang ada di dalam perut Jessica Mila berbincang.

Bukan manja, akan tetapi perempuan 31 tahun itu menyebut suaminya memang seperti itu kala sedang berduaan.

"Dia aslinya seperti itu kalau lagi sama aku, jadi ya mungkin bukan manja ya," ungkap Jessica Mila di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Namun ia membenarkan sang suami kini jauh lebih perhatian. "Jadi ya mungkin lebih perhatian saja sih," tambah Jessica Mila.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145736/jessica_mila-BoLX_large.jpg
Reaksi Jessica Mila Dikritik Tak Perhatikan Penampilan usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004799/momen-manis-jessica-mila-dan-yakup-hasibuan-rayakan-anniversary-satu-tahun-bersama-V3iuDknJPY.jpg
Momen Manis Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Rayakan Anniversary Satu Tahun Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000655/otto-hasibuan-pamer-foto-putri-jessica-mila-pakai-toga-pengacara-netizen-gemas-J585MXTvPB.jpg
Otto Hasibuan Pamer Foto Putri Jessica Mila Pakai Toga Pengacara, Netizen Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/33/2993336/momen-otto-hasibuan-gemas-pada-baby-kyarra-DerMd6eXQT.jpg
Momen Otto Hasibuan Gemas pada Baby Kyarra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/33/2990286/yakup-hasibuan-ungkap-kondisi-jessica-mila-usai-melahirkan-anak-pertama-cuv7kbJiCV.jpg
Yakup Hasibuan Ungkap Kondisi Jessica Mila Usai Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/33/2990247/yakup-hasibuan-gugup-saat-gendong-baby-kyarra-kalau-bayi-sendiri-beda-rasanya-ttAqNVxXcm.jpeg
Yakup Hasibuan Gugup saat Gendong Baby Kyarra: Kalau Bayi Sendiri Beda Rasanya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement