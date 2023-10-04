Yakup Hasibuan Makin Manja saat Jessica Mila Hamil?

JAKARTA - Artis Jessica Mila tengah hamil anak pertama dari pernikahannya dengan Yakup Hasibuan. Saat ini, kandungan sang artis sudah menginjak usia 4 bulan.

Bahkan sikap Yakup Hasibuan disebut lebih manja saat Jessica Mila hamil. Hal itu dikarenakan beredar video dirinya sedang bernyanyi lalu mengajak calon anak yang ada di dalam perut Jessica Mila berbincang.

Bukan manja, akan tetapi perempuan 31 tahun itu menyebut suaminya memang seperti itu kala sedang berduaan.

"Dia aslinya seperti itu kalau lagi sama aku, jadi ya mungkin bukan manja ya," ungkap Jessica Mila di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Namun ia membenarkan sang suami kini jauh lebih perhatian. "Jadi ya mungkin lebih perhatian saja sih," tambah Jessica Mila.