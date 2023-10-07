Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Postingan Deddy Corbuzier Hilang Saat Promosikan Podcast yang Membahas Jessica Wongso

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |16:00 WIB
Postingan Deddy Corbuzier Hilang Saat Promosikan Podcast yang Membahas Jessica Wongso
Deddy Corbuzier (Foto: Instagram/mastercorbuzier)
A
A
A

JAKARTA - Deddy Corbuzier baru saja mengunggah sebuah video perbincangannya dengan pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan pada Jumat, 6 Oktober kemarin. Menariknya, saat tengah mempromosikan video berjudul 'Kalian Tau Polisi Pakai Ahli Hipnotis saat Periksa Jessica!? CCTV Rekayasa, Otopsi Bohong!!' melalui akun Instagram, unggahan suami Sabrina Chairunnisa itu mendadak hilang.

Mengetahui hal tersebut, Deddy Corbuzier tampak santai. Ia bahkan memilih untuk tetap mempromosikan video wawancaranya dengan mertua Jessica Mila tersebut melalui akun sosial media lainnya.

"Postingan promo masalah Jessica Wongso di YouTube langsung KENA... Mantep nih mainnya. OK kita promo in videonya di X," tulis Deddy Corbuzier di unggahan akun Instagramnya.

Hampir sama dengan Deddy Corbuzier, Dr Richard Lee yang mengunggah video wawancara bersama salah satu saksi ahli dalam kasus tersebut, yakni Dr Djaja Surya Atmadja juga ikut mengalami kejadian serupa. Bahkan videonya sempat mendapat peringatan take down dari YouTube.

Deddy Corbuzier

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174933/nunung-is2m_large.jpg
Ternyata, Ada Peran Deddy Corbuzier di Balik Hadiah Rumah untuk Nunung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174370/deddy_corbuzier_dan_sabrina_chairunnisa-CgYb_large.jpg
Deddy Corbuzier Buka Suara Soal Rumor Perceraian dengan Sabrina Chairunnisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/33/3140750/deddy_corbuzier-X1JT_large.jpg
Deddy Corbuzier Ungkap Keinginan Ibrahim Sjarief Assegaf Mendaki Gunung Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113903/deddy_corbuzier-fuA9_large.jpg
Alasan Deddy Corbuzier Tak Ambil Gaji sebagai Stafsus Menhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/33/3112958/deddy_corbuzier-S1LW_large.jpg
Jadi Stafsus Menhan, Deddy Corbuzier: Terima Kasih Kepercayaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/33/3112938/deddy_corbuzier-SgJ1_large.jpg
Biodata dan Agama Deddy Corbuzier, Mantan Pesulap yang Kini Jadi Staf Khusus Menhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement