Postingan Deddy Corbuzier Hilang Saat Promosikan Podcast yang Membahas Jessica Wongso

JAKARTA - Deddy Corbuzier baru saja mengunggah sebuah video perbincangannya dengan pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan pada Jumat, 6 Oktober kemarin. Menariknya, saat tengah mempromosikan video berjudul 'Kalian Tau Polisi Pakai Ahli Hipnotis saat Periksa Jessica!? CCTV Rekayasa, Otopsi Bohong!!' melalui akun Instagram, unggahan suami Sabrina Chairunnisa itu mendadak hilang.

Mengetahui hal tersebut, Deddy Corbuzier tampak santai. Ia bahkan memilih untuk tetap mempromosikan video wawancaranya dengan mertua Jessica Mila tersebut melalui akun sosial media lainnya.

"Postingan promo masalah Jessica Wongso di YouTube langsung KENA... Mantep nih mainnya. OK kita promo in videonya di X," tulis Deddy Corbuzier di unggahan akun Instagramnya.

Hampir sama dengan Deddy Corbuzier, Dr Richard Lee yang mengunggah video wawancara bersama salah satu saksi ahli dalam kasus tersebut, yakni Dr Djaja Surya Atmadja juga ikut mengalami kejadian serupa. Bahkan videonya sempat mendapat peringatan take down dari YouTube.