Dewa 19 Gelar Konser Persembahan Cinta di Cirebon, Tiket Dijual Mulai dari Rp149 Ribu

CIREBON - Masyarakat Cirebon akan disuguhkan dengan penampilan spektakuler dari Dewa 19 feat Virzha, Andra and The BackBone dan Haira,lengkap dengan tabuhan drum spesial dari Tyo Nugros. Bertajuk 'Konser Persembahan Cinta', acara ini akan digelar pada 25 November mendatang dan digagas oleh Dewatiket serta Bersama Djaya Projects.

Dalam konser tersebut, Dewa 19 tentu akan menampilkan puluhan lagu hits mereka lengkap dengan audio visual yang tak terlupakan. Apalagi, konser ini merupakan yang pertama dalam 10 tahun terakhir Dewa 19 manggung di Cirebon.

Tak sabar untuk bisa menonton Ahmad Dhani cs di Cirebon? Kalia bisa langsung membeli tiketnya yang akan dijual mulai 10 Oktober besok. Harga tiket arly birdnya bahkan bisa diraih dengan harga mulai dari Rp149.000 saja!

Kurang lebih akan ada 5000 tiket festival yang akan dijual dengan harga mulai dari Rp149.000 saja. Selain itu, tersedia juga 500 tiket kategori VIP untuk Anda yang ingin merasakan pengalaman menonton Dewa 19 secara eksklusif.

Untuk mengetahui update terbaru terkait harga tiket dan berbagai promo menarik lainnya., pantengin terus Instagram resmi @dewatiket.id sekarang juga!

(van)