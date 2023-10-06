Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Duh! Studio Musik Ari Lasso Lapuk Gara-gara Dimakan Rayap

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |20:00 WIB
Duh! Studio Musik Ari Lasso Lapuk Gara-gara Dimakan Rayap
Studio Musik Ari Lasso rusak dimakan rayap. (Foto: Instagram/@ari_lasso)
JAKARTA - Kabar tak menyenangkan datang dari musisi Ari Lasso. Studio musik sang pelantun Hampa ini diserang rayap yang menyebabkan kerusakan.

Momen itu dibagikan Lasso di akun Instagram pribadinya. Ia memerlihatkan kondisi interior studionya yang lapuk dan dipenuhi hewan laron.

“Mohon doa gaess @coro_coro @stephansantoso @andy_gtrz @fiddin.muhammad @rioricardo @yoiqball, studio mendapat musibah.. serangan rayap mutant,” tulis Ari Lasso, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (6/10/2023).

Video itu juga memerlihatkan interior studio Ari Lasso yang tak karuan usai dimakan rayap. Kayu dan plafon studio itu juga terlihat lapuk dan rusak.

Belum lagi ratusan laron yang juga bersarang di studio tersebut. Studio itu jadi tampak usang dan berantakan.

Dari kejadian ini, Ari Lasso dengan senang hati membuka endorse untuk anti rayap demi menjaga interior studio musiknya.

“Yang mau endorse anti rayap sangat dihargai,” tambah Lasso.

