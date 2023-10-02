Ketika Maia Estianty Juluki Ari Lasso Orang Tersirik di Dunia

Ketika Maia Estianty juluki Ari Lasso orang tersirik di dunia (Foto: Instagram/@ari_lasso)

JAKARTA - Maia Estianty juluki Ari Lasso orang tersirik di dunia di momen ulang tahunnya, pada 27 Januari silam. Di panggung Indonesian Idol 2023, ibu tiga anak itu mengungkapkan alasan menggelitik di balik julukan tersebut.

Istri Irwan Mussry itu rupanya kesal karena sang sahabat kerap mengomentari unggahan Instagram pribadinya dengan tagar 'semakin tua semakin bahagia'.

"Dia (Ari Lasso) ini sirik, orang paling iri dan dengki di seluruh dunia. Dia bikin lagu (judulnya) Tampak Bahagia," ujar Maia Estianty berseloroh dalam channel YouTube Theo Aristokrat, pada 9 Februari 2023.

Lagu Tampak Bahagia itu dinyanyikan Ari di momen ulang tahun Maia yang ke-44, bersama Anang Hermansyah, Judika, dan Daniel Mananta. Lagu itu sebenarnya mengambil nada tembang Happy Birthday yang cukup populer.

Namun, pelantun Perbedaan itu mengganti liriknya dengan: “Tampak bahagia, tampak bahagia, tampak bahagia kehidupannya. Cuma tampaknya, tampak bahagia.”

Maia pun tampak tertawa mendengar lagu ciptaan rekan-rekannya tersebut. Bahkan, dalam unggahannya di Instagram @maiaestiantyreal, Maia mengatakan, lagu tersebut membuat ruang make-up Indonesian Idol penuh tawa.