Kepada Ravi Andika, Salma Salsabil Ungkap Pengalaman Penting di Indonesian Idol

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |02:01 WIB
Kepada Ravi Andika, Salma Salsabil Ungkap Pengalaman Penting di Indonesian Idol
Ravi Andika dan Salma Salsabil (Foto: ist)
JAKARTA - Salma Salsabil menjadi juara Indonesian Idol 2023. Karena capaian ini, Salma kini menjadi salah satu penyanyi yang diperhitungkan di belantika musik Indonesia.

Ravi Andika pun berbincang banyak hal dengan Salma acara Chamber Talks. Dalam kesempatan itu, Salma bercerita bagaimana banyak pengalaman dan ilmu ketika berkompetisi di Indonesian Idol.

"Aku penasaran sama pengalaman Salma di Indonesian Idol. Ada ga pengalaman atau cerita-cerita menarik yang Salsa bisa bagi?" tanya Ravi.

Kepada Ravi Andika, Salma Salsabil Ungkap Pengalaman Penting di Indonesian Idol

"Banyak banget pelajaran yang aku dapat di Indonesian Idol ini. Aku disana belajar untuk bekerja cepat, kadang-kadang kebagian lagu yang aku belum tahu dan waktu untuk latihan itu sedikit banget. Dan bukan hanya gimana caranya supaya kita bisa bawain lagu itu dengan enak secara versi aku, tapi juga aku harus mikirin koreografinya juga," jawab Salma.

Koreografi dalam bernyanyi merupakan hal baru bagi Salma. Ia pun banyak memetik pelajaran tentang aksi panggung.

"Dan sebelumnya aku belum pernah berurusan sama yang namanya koreografi. Dan satu lagi yang penting, aku belajar banyak tentang public speaking di Indonesian Idol," lanjutnya.

Lewat ajang tersebut, Salma pun merilis single berjudul Menghargai Kata Rindu yang diciptakan oleh Mario G Klau. Lagu ini pun langsung melejit di pasaran. Di music video liriknya yang tayang di youtube sudah disaksikan oleh kurang lebih 4,1 juta penonton dalam waktu sekitar empat bulan.

"Coba tolong ceritain tentang single Salma yang terbaru. Judulnya apa, tentang apa dan bagaimana prosesnya?" tanya Ravi.

"Lagu ini bercerita tentang hubungan pasangan yang terhalang oleh jarak. Aku ngerasa lagu ini banyak yang merasa relate. Aku sendiri sebagai wanita kalau ngerasa kangen sama pasangan bawaanya tuh berantem, padahal sebenernya ga ada masalah apa-apa. Ya cuma kangen aja," cerita Salma.

Halaman:
1 2
