3 Penyanyi Top Dunia yang Pernah Duet dengan Putri Ariani

Penyanyi top dunia yang pernah duet dengan Putri Ariani. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)

JAKARTA - Nama Putri Ariani melejit sejak mengikuti ajang America's Got Talent (AGT) 2023. Meski keluar sebagai juara 4, prestasi perempuan asal Yogyakarta ini sudah cukup membuat masyarakat Indonesia bangga.

Putri juga mendapat banyak kesempatan emas setelah namanya tersohor di ajang pencarian bakat Amerika tersebut, salah satunya berduet dengan para musisi dunia.

Berikut Okezone ulas 3 penyanyi top dunia yang pernah duet dengan Putri Ariani, melansir dari berbagai sumber pada Jumat (6/10/2023).

1. Leona Lewis





Putri Ariani dan penyanyi jebolan X Factor Inggris 2006 ini menyanyikan lagu Run dari Snow Patrol. Penampilan apik Putri dan Leona Lewis tersaji di panggung America's Got Talent 2023 pada 27 September 2023.