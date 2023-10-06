Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

3 Penyanyi Top Dunia yang Pernah Duet dengan Putri Ariani

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |21:00 WIB
3 Penyanyi Top Dunia yang Pernah Duet dengan Putri Ariani
Penyanyi top dunia yang pernah duet dengan Putri Ariani. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)
A
A
A

JAKARTA - Nama Putri Ariani melejit sejak mengikuti ajang America's Got Talent (AGT) 2023. Meski keluar sebagai juara 4, prestasi perempuan asal Yogyakarta ini sudah cukup membuat masyarakat Indonesia bangga.

Putri juga mendapat banyak kesempatan emas setelah namanya tersohor di ajang pencarian bakat Amerika tersebut, salah satunya berduet dengan para musisi dunia.

Berikut Okezone ulas 3 penyanyi top dunia yang pernah duet dengan Putri Ariani, melansir dari berbagai sumber pada Jumat (6/10/2023).

1. Leona Lewis


Putri Ariani dan penyanyi jebolan X Factor Inggris 2006 ini menyanyikan lagu Run dari Snow Patrol. Penampilan apik Putri dan Leona Lewis tersaji di panggung America's Got Talent 2023 pada 27 September 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement