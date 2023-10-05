Profesional, Janita Gabriela Lanjutkan Penampilan Usai Terjatuh di Atas Panggung

JAKARTA - Janita Gabriela memiliki pengalaman menarik ketika tampil di atas panggung. Setiap kejadian disikapi dengan profesional oleh Janita sebagai penyanyi.

Ia bercerita ketika sempat terjatuh di atas panggung. Namun demikian ia tetap meneruskan aksinya hingga selesai, walaupun sempat terjatuh dengan heels setinggi 17 cm.

“Malu sih sebenarnya,” ujar Janita.

Ia mengaku kala itu panggungnya tidak begitu luas, sehingga ruang gerak juga terbatas. “Di panggung ada satu level yang tingginya mungkin 30 cm dari panggung asli,” katanya. Karena melihat pijakan tersebut, ia memiliki rencana untuk menaikinya ketika musik sedang up beat.

“Jadi aku naik ke level (pijakan) itu. Ternyata pas aku nyanyi, aku lupa kalau ruang geraknya sempit,” tuturnya.

Ia juga bercerita kalau ketika asik-asiknya nyanyi, ujung heelsnya tidak napak dipijakan. Jadilah ketidak seimbangan itu membuatnya jatuh ke belakang, dan untungnya ia nggak mengalami luka yang parah, hanya kram dan otot kejang dari hantaman badan ke panggung.

“Pas jatuh sempet silent 5 detik. Karena yang menghantam panggung itu pinggang dan perut, jadi sempat syok. Tapi nggak pakai pikir lama, aku langsung bangun lagi. Jadi aku coba bangun, dibantu teman aku,” lanjutnya.

Alih-alih dapat respon tawa dari penonton, justru Janita mendapatkan dukungan yang penuh dari para penonton.

Ia pun akhirnya kembali nekat untuk menaiki pijakan yang telah menyelakainya. “Lebih malu lagi kalau jatuh terus nangis, jadi aku pilih nggak kaya gitu,” katanya.