Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arya Saloka Dicurigai Sudah Pisah Rumah Gegara Keceplosan Bilang Datang ke Ultah Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:45 WIB
Arya Saloka Dicurigai Sudah Pisah Rumah Gegara Keceplosan Bilang <i>Datang</i> ke Ultah Anak
Arya Saloka datang ke ultah anak (Foto: Instagram/arya.saloka)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Arya Saloka berbicara terkait acara ulang tahun putranya, Ibrahim Jalal Ad Din Rumi yang digelar beberapa waktu lalu. Putri Anne pun sempat mengunggah foto di Instagram Storiesnya yang seolah menunjukkan bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja.

Bagaimana tidak, dalam foto yang dibagikan Putri Anne di sosial medianya, Arya terlihat mencium putranya yang baru saja genap berusia 4 tahun. Sementara dirinya tampak tertawa bahagia sambil melihat kemesraan antara pasangan ayah-anak tersebut.

Usai foto tersebut direpost oleh Arya Saloka, para netizen pun ramai bertanya-tanya soal kemeriahan ulang tahun bocah yang akrab disapa Rumi tersebut. Saat melakukan sesi live Instagram, Arya pun memberikan bocoran sedikit soal kemeriahan acara ulang tahun sang putra.

"Kemarin Ibrahim ulang tahun, ulang tahun tuh udah lama dia. Kemarin tuh cuma ngadain acara di rumah," jelas Arya Saloka.

Lebih lanjut, bintang series Gadis Kretek ini mengatakan bahwa dirinya memang sengaja menyempatkan waktu untuk datang ke acara ulang tahun putranya meski hanya sebentar. Setelahnya, ia pun kembali untuk bekerja.

Arya Saloka dan Putri Anne

"Saya datang pagi hari sampai siang lah," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167555/arya_saloka-uV07_large.jpg
Arya Saloka Dituding Tone Deaf Imbas Unggah Kalimat Cinta di Tengah Ramai Aksi Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142745/arya_saloka-cmZd_large.jpg
Arya Saloka dan Putri Anne Resmi Cerai 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138945/arya_saloka_dan_putri_anne-zI9N_large.jpg
Arya Saloka dan Putri Anne Tak Pernah Hadir Sidang, Permohonan Cerai Bakal Dibatalkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138835/arya_saloka-C9MT_large.jpg
Mediasi Gagal, Proses Cerai Arya Saloka dan Putri Anne Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135136/arya_saloka-B2IR_large.jpeg
Cerai dari Putri Anne, Arya Saloka Cuma Lempar Senyuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135112/arya_saloka-VY0g_large.jpg
Arya Saloka Serahkan Hak Asuh Anak ke Putri Anne, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement