Arya Saloka Dicurigai Sudah Pisah Rumah Gegara Keceplosan Bilang Datang ke Ultah Anak

JAKARTA - Aktor Arya Saloka berbicara terkait acara ulang tahun putranya, Ibrahim Jalal Ad Din Rumi yang digelar beberapa waktu lalu. Putri Anne pun sempat mengunggah foto di Instagram Storiesnya yang seolah menunjukkan bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja.

Bagaimana tidak, dalam foto yang dibagikan Putri Anne di sosial medianya, Arya terlihat mencium putranya yang baru saja genap berusia 4 tahun. Sementara dirinya tampak tertawa bahagia sambil melihat kemesraan antara pasangan ayah-anak tersebut.

Usai foto tersebut direpost oleh Arya Saloka, para netizen pun ramai bertanya-tanya soal kemeriahan ulang tahun bocah yang akrab disapa Rumi tersebut. Saat melakukan sesi live Instagram, Arya pun memberikan bocoran sedikit soal kemeriahan acara ulang tahun sang putra.

"Kemarin Ibrahim ulang tahun, ulang tahun tuh udah lama dia. Kemarin tuh cuma ngadain acara di rumah," jelas Arya Saloka.

Lebih lanjut, bintang series Gadis Kretek ini mengatakan bahwa dirinya memang sengaja menyempatkan waktu untuk datang ke acara ulang tahun putranya meski hanya sebentar. Setelahnya, ia pun kembali untuk bekerja.

"Saya datang pagi hari sampai siang lah," ucapnya.