HOME CELEBRITY MUSIK

Ditanya Pilih Stand Up Comedy atau Nyanyi, Ini Jawaban Dodit Mulyanto

Chindy Aprilia , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |23:00 WIB
Ditanya Pilih Stand Up Comedy atau Nyanyi, Ini Jawaban Dodit Mulyanto
Dodit Mulyanto. (Foto: Instagram/@dodit_mul)
JAKARTA – Dodit Mulyanto yang dikenal di dunia stand up comedy kini merambah industri musik sebagai penyanyi. Komika yang gemar membawa biola dalam aksi panggungnya ini memang memiliki jiwa seni musik.

Apabila ditarik ke beberapa tahun ke belakang, Dodit sudah lebih dulu mempersiapkan lagu-lagu untuk ia rilis menjadi album perdananya.

“Sebelum memutuskan untuk bikin lagu ‘Tau Diri’ sebenarnya aku juga sudah beberapa kali punya lagu, tapi sifatnya collab dengan musisi lain," ucap Dodit kepada Okezone, di iNews Tower, Jakarta, belum lama ini.

"Nah lagu ‘Tau Diri’ ini murni aku sendiri yang nyanyikan. Kepinginnya lagu ‘Tau Diri’ menjadi single pembuka untuk lagu-lagu di album perdanaku nanti," sambungnya.

Ketika diberikan pertanyaan untuk memilih stand up comedy atau bernyanyi, Dodit tetap memilih stand up comedy yang membesarkan namanya. Karena menurutnya, stand up comedy itu bagian dari bernyanyi.

Hanya saja pada kali ini, Dodit tidak akan lagi membawakan sepenggal lagu-lagu orang lain, melainkan akan membawakan lagunya sendiri.

Halaman:
1 2
