MUSIK

Dodit Mulyanto Rilis Single Tau Diri, Terinspirasi Pengalaman Ditikung Teman Kaya Raya

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |21:30 WIB
Dodit Mulyanto Rilis Single <i>Tau Diri</i>, Terinspirasi Pengalaman Ditikung Teman Kaya Raya
Dodit Mulyanto rilis lagu Tau Diri. (Foto: Chindy/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Dodit Mulyanto yang dikenal sebagai komika, belum lama ini merilis single terbaru bertajuk “Tau Diri”. Diangkat dari pengalaman pribadinya, lagu ini mengisahkan kesedihan seseorang yang perempuan idamannya direbut oleh sahabatnya.

Dahulu, Dodit Mulyanto hanya seorang guru swasta. Ia tak mampu bersain dengan temannya yang status ekonominya lebih tinggi.

Dodit yang tidak mau terus terpuruk akan masa lalunya, menjadikan hal itu sebagai pengalaman yang ingin Dia bagikan lewat sebuah lagu.

“Iya dari pengalaman pribadi buat sharing. Biasanya kan saya berbagi (pengalaman) lewat stand up, ini pengennya lewat lagu,” kata Dodit kepada Okezone di iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Selain piawai mencairkan suasana lewat stand up, Dodit juga memiliki jiwa seni musik dengan membawa biola sebagai pelengkap untuk menghibur penonton. Itu dia lakukan semata-mata bukan hanya untuk gimmick, melainkan kecintaannya terhadap musik.

Halaman:
1 2
