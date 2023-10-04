Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Richard Lee Sedih TikTok Shop Ditutup: Selamat Datang Jutaan Pengangguran Baru

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |04:30 WIB
Richard Lee Sedih TikTok Shop Ditutup: Selamat Datang Jutaan Pengangguran Baru
Richard Lee sedih TikTok Shop ditutup. (Foto: Instagram/@dr.richard_lee)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha sekaligus dokter kecantikan, Richard Lee meluapkan kesedihannya, usai layanan TikTok Shop resmi ditutup pada 4 Oktober 2023.

Lewat Instagram miliknya, Dokter Richard mengunggah foto dengan background hitam sambil menuliskan ucapan selamat tinggal.

"Goodbye TikTok Shop, turut berduka untuk semua karya dan UMKM online berdampak," kata dr. Richard Lee di Instagram miliknya, Rabu (4/10/2023).

Sementara di kolom keterangan, dr. Richard mengaku turut merasakan dampak dari ditutupnya TikTok Shop. Padahal bisnis kecantikannya sudah dikatakan sukses.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138497/richard_lee-Gxh8_large.jpg
Richard Lee Menyesal Tak Bongkar Kelakuan Aldy Maldini Sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129273/richard_lee-Aegq_large.jpg
Kasus Richard Lee vs Dokter Detektif, Mediasi Gagal Usai Absen Panggilan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128226/richard_lee-dgaX_large.jpg
Richard Lee Jadikan Lebaran Perdana sebagai Momen Refleksi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120294/richard_lee-AqHj_large.jpg
Richard Lee Ungkap Alasan Menjadi Mualaf: Merasa Kehilangan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120217/richard_lee-JB9l_large.jpg
Richard Lee Bantah Mualaf demi Popularitas: Aku Ingin Dikenal Lewat Karya, Bukan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120204/richard_lee-3LMk_large.jpg
Kronologi Richard Lee Ditolak Keluarga Setelah Mualaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement