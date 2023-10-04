Richard Lee Sedih TikTok Shop Ditutup: Selamat Datang Jutaan Pengangguran Baru

JAKARTA - Pengusaha sekaligus dokter kecantikan, Richard Lee meluapkan kesedihannya, usai layanan TikTok Shop resmi ditutup pada 4 Oktober 2023.

Lewat Instagram miliknya, Dokter Richard mengunggah foto dengan background hitam sambil menuliskan ucapan selamat tinggal.

"Goodbye TikTok Shop, turut berduka untuk semua karya dan UMKM online berdampak," kata dr. Richard Lee di Instagram miliknya, Rabu (4/10/2023).

Sementara di kolom keterangan, dr. Richard mengaku turut merasakan dampak dari ditutupnya TikTok Shop. Padahal bisnis kecantikannya sudah dikatakan sukses.