Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ganjar Pranowo Belajar Banyak Soal Industri Kreatif dari K-POP

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:52 WIB
Ganjar Pranowo Belajar Banyak Soal Industri Kreatif dari K-POP
Ganjar Pranowo belajar banyak soal industri kreatif dari K-pop. (Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo memiliki komitmen penuh untuk menyiapkan industri kreatif yang memiliki jenjang seperti K-POP yang dimiliki oleh Korea Selatan dan mengimplementasikannya di Indonesia.

Menurut Ganjar, K-POP memiliki branding yang sangat bagus sehingga perlu untuk dicoba implementasinya terhadap industri kreatif tanah air.

Ganjar juga mencoba bertemu dengan pelaku industri kreatif Indonesia dan melakukan bincang-bincang serta tukar pendapat. Dia mengatakan bahwa industri kreatif Indonesia memang sangat memiliki potensi yang sangat cerah di masa depan.

Hal tersebut dapat dikatakan dikarenakan Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya dengan ribuan suku bangsa.

“Karena Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya dengan 1.400 suku bangsa. Kekayaan seperti ini tidak dimiliki oleh negara lain,” jelas Ganjar.

Ganjar menyatakan bahwa Indonesia dapat banyak belajar dari Korea Selatan yang telah memonetisasi budaya K-POP sejak tahun 2014. Bukan hanya dalam bidang music, namun juga dalam bidang film, kuliner, dan bidang-bidang lainnya yang terkait dengan budaya populer mereka.

Ganjar juga menjelaskan bahwa Korea Selatan memang mempersiapkan hal tersebut lebih dari kurun waktu 20 tahun. Padahal dulu memang kebudayaan Korea Selatan dianggap sebelah mata dikarenakan kebudayaan Jepang di dunia Internasional masih lebih mendominasi dan lebih diperhitungkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement