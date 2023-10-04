Ganjar Pranowo Belajar Banyak Soal Industri Kreatif dari K-POP

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo memiliki komitmen penuh untuk menyiapkan industri kreatif yang memiliki jenjang seperti K-POP yang dimiliki oleh Korea Selatan dan mengimplementasikannya di Indonesia.

Menurut Ganjar, K-POP memiliki branding yang sangat bagus sehingga perlu untuk dicoba implementasinya terhadap industri kreatif tanah air.

Ganjar juga mencoba bertemu dengan pelaku industri kreatif Indonesia dan melakukan bincang-bincang serta tukar pendapat. Dia mengatakan bahwa industri kreatif Indonesia memang sangat memiliki potensi yang sangat cerah di masa depan.

Hal tersebut dapat dikatakan dikarenakan Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya dengan ribuan suku bangsa.

“Karena Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya dengan 1.400 suku bangsa. Kekayaan seperti ini tidak dimiliki oleh negara lain,” jelas Ganjar.

Ganjar menyatakan bahwa Indonesia dapat banyak belajar dari Korea Selatan yang telah memonetisasi budaya K-POP sejak tahun 2014. Bukan hanya dalam bidang music, namun juga dalam bidang film, kuliner, dan bidang-bidang lainnya yang terkait dengan budaya populer mereka.

Ganjar juga menjelaskan bahwa Korea Selatan memang mempersiapkan hal tersebut lebih dari kurun waktu 20 tahun. Padahal dulu memang kebudayaan Korea Selatan dianggap sebelah mata dikarenakan kebudayaan Jepang di dunia Internasional masih lebih mendominasi dan lebih diperhitungkan.