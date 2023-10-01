5 Fakta Menarik Ganjar Pranowo Cilik, Lahir Saat Kondisi Keluarga Miskin dan Menyedihkan

JAKARTA - Ganjar Pranowo, Calon Presiden 2024 merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Ia memiliki kenangan masa kecil di Desa Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah hingga kelas 5 sekolah dasar.

Anak kelahiran 28 Oktober 1968 ini kemudian merantau ke Kutoarjo, sebuah kecamatan di Kabupaten Purworejo, Jateng yang berjarak 179 kilometer; sebuah kota kecil di sebelah barat Yogyakarta.

Ganjar Pranowo ternyata memiliki beberapa fakta unik mengenai dirinya yang jarang diketahui khalayak umum. Apa saja itu? Yuk kita bahas 5 fakta menarik Ganjar Pranowo cilik.

1. Memiliki Nama dengan Arti ‘Hukuman Kesedihan’

Pada saat Ganjar Pranowo lahir Ayahnya Pramudi Wiryo menamai dirinya Ganjar Sungkowo. Yang jika dijabarkan yakni “Ganjar” memiliki arti hadiah atau ganjaran dari Tuhan, sedangkan “Sungkowo” (Sungkawa) artinya kesedihan.

Hal tersebut dikarenakan pada saat Ibunya Sri Suparni mengandung Ganjar, kondisi ekonomi mereka sedang sulit. Selain itu, Sri juga mengalami hal-hal yang menyedihkan, pernah jatuh, menjelang kelahiran anaknya itu.

Namun, nama Sungkowo diganti menjadi Pranowo saat ia daftarkan masuk sekolah dasar. Orangtuanya berinisiatif untuk mengubah namanya menjadi Ganjar Pranowo karena khawatir jika masih memakai nama “Sungkowo”, kehidupan Ganjar kelak bisa selalu dirundung kesedihan. Pranowo (atau Pranawa) sendiri memiliki arti hati yang terang.