Hamil Anak Pertama, Jessica Mila Kerap Muntah dan Sakit Kepala

JAKARTA - Jessica Mila mengaku, trimester pertama kehamilannya tak mudah untuk dilewati. Hal itu karena dia kerap mengalami morning sickness yang cukup membuatnya tidak nyaman.

"Jadi, trimester pertama itu aku muntah-muntah banget dan sakit kepala. Tapi sekarang sudah masuk 4 bulan dan kondisi sudah mulai kondusif," katanya saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 2 Oktober 2023.

Meski harus mengalami kondisi tak nyaman, Jessica Mila mengaku, tetap menikmati kehamilannya. Dia menilai, apa yang dialaminya itu hal wajar dan juga kerap menimpa ibu hamil lainnya di luar sana.

"Muntah dan sakit kepala itu kan hampir dialami semua orang yang sedang hamil. Jadi ya diterima saja," ujar bintang film Imperfect tersebut.

Beruntung, kondisi Jessica Mila saat ini sudah berangsur pulih sehingga dia bisa kembali beraktivitas. Namun begitu, dia memutuskan untuk lebih pilah-pilih pekerjaan yang akan dilakoninya.