Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hamil Anak Pertama, Jessica Mila Kerap Muntah dan Sakit Kepala

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |21:30 WIB
Hamil Anak Pertama, Jessica Mila Kerap Muntah dan Sakit Kepala
Jessica Mila alami morning sickness di trimester awal kehamilannya. (Foto: Instagram/@jscmila)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Mila mengaku, trimester pertama kehamilannya tak mudah untuk dilewati. Hal itu karena dia kerap mengalami morning sickness yang cukup membuatnya tidak nyaman. 

"Jadi, trimester pertama itu aku muntah-muntah banget dan sakit kepala. Tapi sekarang sudah masuk 4 bulan dan kondisi sudah mulai kondusif," katanya saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 2 Oktober 2023. 

Meski harus mengalami kondisi tak nyaman, Jessica Mila mengaku, tetap menikmati kehamilannya. Dia menilai, apa yang dialaminya itu hal wajar dan juga kerap menimpa ibu hamil lainnya di luar sana. 

"Muntah dan sakit kepala itu kan hampir dialami semua orang yang sedang hamil. Jadi ya diterima saja," ujar bintang film Imperfect tersebut. 

Beruntung, kondisi Jessica Mila saat ini sudah berangsur pulih sehingga dia bisa kembali beraktivitas. Namun begitu, dia memutuskan untuk lebih pilah-pilih pekerjaan yang akan dilakoninya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145736/jessica_mila-BoLX_large.jpg
Reaksi Jessica Mila Dikritik Tak Perhatikan Penampilan usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004799/momen-manis-jessica-mila-dan-yakup-hasibuan-rayakan-anniversary-satu-tahun-bersama-V3iuDknJPY.jpg
Momen Manis Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Rayakan Anniversary Satu Tahun Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000655/otto-hasibuan-pamer-foto-putri-jessica-mila-pakai-toga-pengacara-netizen-gemas-J585MXTvPB.jpg
Otto Hasibuan Pamer Foto Putri Jessica Mila Pakai Toga Pengacara, Netizen Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/33/2993336/momen-otto-hasibuan-gemas-pada-baby-kyarra-DerMd6eXQT.jpg
Momen Otto Hasibuan Gemas pada Baby Kyarra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/33/2990286/yakup-hasibuan-ungkap-kondisi-jessica-mila-usai-melahirkan-anak-pertama-cuv7kbJiCV.jpg
Yakup Hasibuan Ungkap Kondisi Jessica Mila Usai Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/33/2990247/yakup-hasibuan-gugup-saat-gendong-baby-kyarra-kalau-bayi-sendiri-beda-rasanya-ttAqNVxXcm.jpeg
Yakup Hasibuan Gugup saat Gendong Baby Kyarra: Kalau Bayi Sendiri Beda Rasanya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement