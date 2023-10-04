Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Bebas Minggu Depan, Irish Bella Bakal Jemput di Lapas Cipinang?

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |11:29 WIB
Ammar Zoni Bebas Minggu Depan, Irish Bella Bakal Jemput di Lapas Cipinang?
Irish Bella akan jemput Ammar Zoni di Lapas Cipinang (Foto: Instagram @_irishbella_)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Ammar Zoni akan bebas murni dari Lapas Cipinang pada pekan depan. Kebebasan Ammar Zoni sendiri terjadi usai dirinya mendekam di balik jeruji besi selama tujuh bulan lamanya.

Akan tetapi, hingga saat ini Irish Bella dikabarkan belum menjenguk suaminya yang mendekam di Lapas Cipinang. Bahkan selama beberapa minggu menjalani persidangan, ibu dua anak itu juga tak pernah kelihatan batang hidungnya.

Saat ditanya soal rencana Irish Bella menjemput Ammar ketika bebas, kuasa hukum sang aktor, Abdullah Emile Oemar, memberikan tanggapannya.

"Saya belum bisa mastiin, cuma kemungkinan Adit sama bapak yang jemput. Itupun kalau kondisi bapak sudah baik," kata sang pengacara saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Selasa, 3 Oktober 2023.

Ammar Zoni (MPI)

Halaman:
1 2
