Harini Sondakh Jadi Content Creator Nyebelin dalam Temen Ngekost

JAKARTA – Vision+ resmi merilis episode 3 original series Temen Ngekost. Serial produksi Sinemaku Pictures tersebut, bisa Anda tonton melalui tautan berikut ini.

Pada episode terbarunya, Temen Ngekost kedatangan Harini Sondakh. Dia berperan sebagai Alya, seorang content creator sekaligus sepupu Yasmin (Amel Carla) yang dikenal rewel dan cukup mengganggu.

Kedatangan Alya ternyata menarik perhatian Raffi (Arya Mohan) dan Kai (Abun Sungkar). Namun Alya ternyata lebih tertarik kepada Kai karena memiliki kesamaan profesi sebagai content creator.

Awalnya, Kai menolong Alya membuat konten karena statusnya sebagai sepupu Yasmin. Namun karena sifat perempuan itu yang rewel dan drama queen, Kai berubah menjadi sebal padanya.