Kisah Terry Shahab Dapat Hidayah Berhijab, Merasa Berkhianat pada Allah

JAKARTA - Penyanyi Terry Shahab kini sudah nyaman dengan penampilan berhijab. Berbeda dengan imagenya di awal karier yang kerap mengenakan busana seksi.

Terry mulai berhijrah pada 2015. Pergolakan batin dia rasakan ketika mengingat kebiasaannya mengucap nama Allah sebelum beraktivitas, tetapi belum menutup auratnya.

"Masya Allah, berkat doa banyak orang. Aku merasa ada sesuatu yang ironis, tiap aku berangkat kerja aku mengucapkan bismillah," ujar Terry kepada Okezone sebelum mengisi acara Guest Star di Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Aku merasa malu sama Allah, kayaknya aku berkhianat ya sementara tulisan tentang hijab ini ada di Alquran. Berarti Allah yang minta," sambungnya dengan suara bergetar.

Perempuan 39 tahun ini juga semakin merasa bersalah karena pernah mengalami kecelakaan. Ia beruntung, Tuhan masih memberikannya selamat dalam peristiwa nahas tersebut.

"Semakin aku lawan, semakin menyakitkan. Aku juga sempat tabrakan dan selamat. Menurut aku, itu ironis. Selamat kan yang kasih itu Allah," ungkapnya.