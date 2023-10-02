Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sederhana dan Berhijab, Sosok Ibu Maxime Bouttier Jadi Sorotan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |04:30 WIB
Sederhana dan Berhijab, Sosok Ibu Maxime Bouttier Jadi Sorotan
Ibu Maxime Bouttier jadi sorotan. (Foto: Instagram/@sitipurwanti15)
A
A
A

JAKARTA - Maxime Bouttier semakin menjadi sorotan netizen usai hubungan asmaranya dengan aktris Luna Maya terungkap. Termasuk dari sisi kehidupan pribadinya.

Memiliki paras bule, Maxime Bouttier merupakan anak dari pasangan beda negara. Sang ayah, Patrice Bouttier berasal dari Prancis, sementara sang ibu, Siti Purwanti asli Indonesia.

Sosok ibu Maxime pun mencuri perhatian publik. Ia kerap membagikan potretnya bersama keluarga melalui akun Instagramnya @sitipurwanti15.

Foto keluarga terbaru yang dibagikannya pada 22 April lalu. Bertepatan dengan ulang tahun Maxime ke-30.

"Happy birthday anakku," tulis Siti.

Halaman:
1 2
