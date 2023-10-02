Sederhana dan Berhijab, Sosok Ibu Maxime Bouttier Jadi Sorotan

JAKARTA - Maxime Bouttier semakin menjadi sorotan netizen usai hubungan asmaranya dengan aktris Luna Maya terungkap. Termasuk dari sisi kehidupan pribadinya.

Memiliki paras bule, Maxime Bouttier merupakan anak dari pasangan beda negara. Sang ayah, Patrice Bouttier berasal dari Prancis, sementara sang ibu, Siti Purwanti asli Indonesia.

Sosok ibu Maxime pun mencuri perhatian publik. Ia kerap membagikan potretnya bersama keluarga melalui akun Instagramnya @sitipurwanti15.

Foto keluarga terbaru yang dibagikannya pada 22 April lalu. Bertepatan dengan ulang tahun Maxime ke-30.

"Happy birthday anakku," tulis Siti.