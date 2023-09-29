Chika Umumkan Lulus dari JKT48: Maaf Ya Kalau Mendadak

JAKARTA - Yessica Tamara alias Chika mengumumkan untuk lulus dari JKT48. Kabar ini diumumkan langsung darinya saat perayaan sedang STS atau Seitansai yang berarti perayaan ulang tahun. Kabar ini langsung mengejutkan para member dan penggemar JKT48.

Sebelum mengumumkan kelulusannya, perempuan yang akrab disapa Chika itu mengucapkan kesan dan pesan selama berada di JKT48. Dirinya mengaku telah mendapatkan banyak sekali ilmu melalui grup tersebut.

"Jadi tepatnya itu kan besok generasi ketujuh kan lima tahun. Nah lima tahun aku di sini, aku sudah banyak banget mendapat pelajaran dan hal menarik yang aku terima dan aku jalankan selama aku di sini," ucap Chika JKT48, dikutip dari @malesmaubelitrekkkk, Jumat (29/9/2023).

"Mungkin lima tahun itu bukan waktu yang sebentar dan bukan waktu yang cukup lama juga. Di sini aku banyak banget mendapat apa yang aku inginkan, apa yang aku cari," imbuhnya.

Kemudian, dengan nafas yang berat, akhirnya Chika mulai mengumumkan kelulusannya. Dirinya pun memberi tahu maksud dan tujuan dari kelulusan yang dia ambil ini.

"Cuma, tetapi aku mau mencapai mimpi aku yang lebih besar lagi di luar sana. Maka dari situ, aku harus memberanikan diri melangkah lebih maju kedepannya. Saya Yessica Tamara dari JKT48 generasi ke-7 mengumumkan akan segera lulus dari JKT48," tutur Chika dengan mata yang berkaca-kaca.