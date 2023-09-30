Daftar 15 Peserta yang Lolos ke Babak Live Show The Indonesian Next Big Star Season 2

JAKARTA - Ajang pencarian bintang international, The Indonesian Next Big Star Season 2 segera memasuki babak live show. Di babak live show ini, kontestan akan diminta untuk menampilkan kemampuan bernyanyi secara individu di panggung yang lebih besar. Tantangan di babak ini tentunya lebih tinggi karena kontestan harus menampilkan kemampuan menyanyi dan juga aksi panggung. Selain tampil di hadapan juri Rossa, Judika, iKON Bobby, iKON DK dan penonton, penampilan kontestan juga akan ditayangkan secara langsung.

Sebelumnya, para kontestan harus berjuang melewati babak battle, dimana pada babak battle ini, kontestan harus berhadapan satu sama lain untuk meraih tiket ke babak Live Show. dua hingga empat kontestan diadu untuk bernyanyi secara bergantian. Dalam babak battle, kontestan diharuskan untuk membawakan lagu yang sama, namun dengan sentuhan aransemen yang berbeda. Setelah selesai bernyanyi juri langsung komentar dan menentukan lolos atau tidaknya kontestan. Kini sebanyak 15 kontestan berhasil lolos ke babak Live Show.

Dari sekian banyak kontestan yang tampil di babak battle, terdapat 15 kontestan yang berhasil lolos ke babak Live Show. Berikut daftar peserta yang berhasil lolos babak Live Show:

Alya (Boyolali)

Alizza (Pekanbaru)

Niko (Bengkulu)

Vavel (Batam)

Saski (Jakarta)

Hasca (Aceh)

Tiffany (Jakarta)

Safeenah (Padang)

Icha (Bekasi)

Shakila (Cilegon)

Ricky (Yogyakarta)

Amel (Baubau)

Bellinda (Kediri)

Dicky (Bajawa)

Anabelle (Jakarta)