Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Daftar 15 Peserta yang Lolos ke Babak Live Show The Indonesian Next Big Star Season 2

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |13:57 WIB
Daftar 15 Peserta yang Lolos ke Babak Live Show The Indonesian Next Big Star Season 2
The Indonesian Next Big Star Season 2 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Ajang pencarian bintang international, The Indonesian Next Big Star Season 2 segera memasuki babak live show. Di babak live show ini, kontestan akan diminta untuk menampilkan kemampuan bernyanyi secara individu di panggung yang lebih besar. Tantangan di babak ini tentunya lebih tinggi karena kontestan harus menampilkan kemampuan menyanyi dan juga aksi panggung. Selain tampil di hadapan juri Rossa, Judika, iKON Bobby, iKON DK dan penonton, penampilan kontestan juga akan ditayangkan secara langsung.

Sebelumnya, para kontestan harus berjuang melewati babak battle, dimana pada babak battle ini, kontestan harus berhadapan satu sama lain untuk meraih tiket ke babak Live Show. dua hingga empat kontestan diadu untuk bernyanyi secara bergantian. Dalam babak battle, kontestan diharuskan untuk membawakan lagu yang sama, namun dengan sentuhan aransemen yang berbeda. Setelah selesai bernyanyi juri langsung komentar dan menentukan lolos atau tidaknya kontestan. Kini sebanyak 15 kontestan berhasil lolos ke babak Live Show.

Daftar 15 Peserta yang Lolos ke Babak Live Show The Indonesian Next Big Star Season 2

Dari sekian banyak kontestan yang tampil di babak battle, terdapat 15 kontestan yang berhasil lolos ke babak Live Show. Berikut daftar peserta yang berhasil lolos babak Live Show:

Alya (Boyolali)

Alizza (Pekanbaru)

Niko (Bengkulu)

Vavel (Batam)

Saski (Jakarta)

Hasca (Aceh)

Tiffany (Jakarta)

Safeenah (Padang)

Icha (Bekasi)

Shakila (Cilegon)

Ricky (Yogyakarta)

Amel (Baubau)

Bellinda (Kediri)

Dicky (Bajawa)

Anabelle (Jakarta)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130184/masterchef-sNjf_large.jpeg
Team Challenge Panaskan Gallery MasterChef Indonesia Season 12
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement