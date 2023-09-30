Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mezzaluna, Putri Bimbim Slank Sukses dengan Single Barunya, Download GRATIS di TREBEL

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |09:10 WIB
Mezzaluna, Putri Bimbim Slank Sukses dengan Single Barunya, Download GRATIS di TREBEL
Download lagu Mezzaluna di Trebel Music (Foto: ist)
JAKARTA - Jaya Mezzaluna Bungari atau yang akrab disapa Mezzaluna ini merupakan anak kandung dari Bimbim Slank. Setelah menyelesaikan studi Antropologi dan Ilmu Politiknya di Universitas Birmingham Inggris, Mezzaluna merilis karya terbarunya melalui single Legend.

Tidak seperti lagu sebelum-sebelumnya yang selalu terinspirasi dengan kehidupan pribadinya, single Legend ini menjadi pembuktian Mezzaluna sebagai penulis lagu dan penyanyi bahwa ia bisa mendapatkan inspirasi lagu dari manapun dan kapanpun. Lagu Legend sendiri ditulis dari dua orang asing yang ia temui.

Mezzaluna, Putri Bimbim Slank Sukses dengan Single Barunya, Download GRATIS di TREBEL

“Lagu ini (Legend) tuh cocok banget kamu dengerin pas lagi di perjalanan, terus pake earphone dan diputer kenceng banget”, penuturan Mezzaluna saat melakukan take over campaign bersama TREBEL Indonesia.

Ingin mengoleksi lagu Legend dan berbagai lagu lainnya dari Mezzaluna dengan GRATIS & LEGAL? Download aplikasi musik TREBEL di App Store/Play Store, lalu download lagunya dengan GRATIS, dan dengarkan secara OFFLINE kapanpun kamu mau!

Lagu Legend dan lagu dari Mezzaluna di aplikasi TREBEL Musik yang siap didownload gratis dan didengarkan secara tanpa internet

