Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Berhadiah Ratusan Juta, Superdeal Indonesia Ajak Warga Surabaya Kaya Ramai-Ramai

Lutfi Fadila , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |17:08 WIB
Berhadiah Ratusan Juta, Superdeal Indonesia Ajak Warga Surabaya Kaya Ramai-Ramai
Superdeal Love Surabaya akan tayang di GTV, mulai Oktober 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - GTV menggelar Superdeal Love Surabaya di Royal Plaza Surabaya, Jawa Timur, pada 21-23 September 2023. Lokasi syuting event tersebut ramai disesaki warga yang penasaran dan antusias. 

Event ini dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2023, Angela H. Tanoesoedibjo. Dia bahkan ikut terlibat dalam permainan trading bersama para peserta. 

Menariknya, setiap kelompok yang terlibat dalam permainan tersebut menampilkan konsep unik masing-masing. Ada yang cosplay ala anime, penari cantik, hingga kostum ala fashion carnival

Tak hanya kehebohan peserta, Superdeal Love Surabaya juga menawarkan hadiah yang super heboh. Ada total ratusan juta yang berhasil dibawa pulang para peserta trading. Keseruan program yang dipandu Andhika Pratama, Edric Tjandra, dan Gilang Gombloh ini bisa ditonton GTV, pada 6, 9, 19, dan 21 Oktober 2023, pukul 18.00 WIB.

Kira-kira kota mana lagi yang akan dikunjungi Superdeal Indonesia? Ikuti akun @officialgtvid untuk mengetahui update terbaru dari program-program terbaru GTV. Siapa tahu, kotamu menjadi destinasi terbaru yang akan didatangi GTV. 

Tak hanya di layar kaca, Anda juga bisa menonton program unggulan GTV lainnya melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+. Jika Anda tinggal di Jabodetabek, tonton GTV di kanal digital 28 UHF. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161142/indonesias_got_talent-fBCZ_large.jpg
Ajang Pencarian Bakat Spektakuler Indonesia's Got Talent Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158282/program_gtv-5zf1_large.jpeg
Asupan Informasi Terupdate dari GTV, Bikin Kamu si Paling Kekinian!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement