Berhadiah Ratusan Juta, Superdeal Indonesia Ajak Warga Surabaya Kaya Ramai-Ramai

Superdeal Love Surabaya akan tayang di GTV, mulai Oktober 2023. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - GTV menggelar Superdeal Love Surabaya di Royal Plaza Surabaya, Jawa Timur, pada 21-23 September 2023. Lokasi syuting event tersebut ramai disesaki warga yang penasaran dan antusias.

Event ini dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2023, Angela H. Tanoesoedibjo. Dia bahkan ikut terlibat dalam permainan trading bersama para peserta.

Menariknya, setiap kelompok yang terlibat dalam permainan tersebut menampilkan konsep unik masing-masing. Ada yang cosplay ala anime, penari cantik, hingga kostum ala fashion carnival.

Tak hanya kehebohan peserta, Superdeal Love Surabaya juga menawarkan hadiah yang super heboh. Ada total ratusan juta yang berhasil dibawa pulang para peserta trading. Keseruan program yang dipandu Andhika Pratama, Edric Tjandra, dan Gilang Gombloh ini bisa ditonton GTV, pada 6, 9, 19, dan 21 Oktober 2023, pukul 18.00 WIB.

Kira-kira kota mana lagi yang akan dikunjungi Superdeal Indonesia? Ikuti akun @officialgtvid untuk mengetahui update terbaru dari program-program terbaru GTV. Siapa tahu, kotamu menjadi destinasi terbaru yang akan didatangi GTV.

Tak hanya di layar kaca, Anda juga bisa menonton program unggulan GTV lainnya melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+. Jika Anda tinggal di Jabodetabek, tonton GTV di kanal digital 28 UHF.