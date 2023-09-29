Cerai dari Inge Anugrah, Ari Wibowo Lebih Tenang dan Nyaman

JAKARTA - Ari Wibowo resmi bercerai dengan Inge Anugrah pada Rabu 13 September 2023 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Kini, Ari Wibowo mengaku hidup jauh lebih tenang dan nyaman, untuk menata kembali kehidupannya.

Ari Wibowo saat ini memilih fokus kepada pendidikan anak-anaknya, sebentar lagi menginjakan kaki dibangku kuliah.

"Kehidupan aku saat ini jauh lebih tenang, lebih nyaman bersama dengan anak-anak, lebih fokus. Kalau anak-anakku, aku lebih fokus ke pendidikan anak-anak," ungkap Ari Wibowo.

Ari Wibowo mengaku kalau anak-anaknya saat ini telah beradaptasi dengan kehidupan barunya. Namun, ia juga berusaha untuk lebih banyak spent waktu untuk anak-anak.

"Untuk hadir ke mereka juga, karena ini sebuah adaptasi dengan perceraian dan perubahan dalam rumah tangga," ucap Ari Wibowo.

"Pastinya nggak mudah juga buat mereka, saya selalu berusaha buat mereka lebih banyak spent time buat mereka," ujarnya lagi.

Kendati adanya perubahan dalam rumah tangganya, bintang film Tersanjung the Movie ini bersyukur kalau anak-anaknya pun semakin fokus pada pendidikan mereka. Sejauh ini mempunyai progres yang cukup positif, dengan mendapatkan nilai-nilai memuaskan.

Setelah bercerai dengan mantan istrinya, Inge Anugrah, Ari Wibowo sempat menanyakan pendapat kepada anak-anaknya. Namun, kedua putranya rupanya tidak ada masalah, walaupun harus menjalani kehidupan mereka tanpa kehadiran sosok seorang ibu.

"Mereka jalan, aktivitas yang sehat, olahraga dan lain sebagainya. Fokus ke PR mereka dan Puji Tuhan nilai-nilai mereka baik, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Jadi progres cukup positif dalam semua hal,"imbuhnya.

"Nggak ada, aku sudah tanya sama mereka, kalian gimana udah ketok palu Daddy sama Mami udah resmi berpisah, kalian gimana. It's oke nggak ada perubahan banyak juga dari sebelumnya," tutur Ari Wibowo.

