Ari Wibowo Geram Dikabarkan Meninggal Dunia

JAKARTA - Ari Wibowo baru saja menjadi korban berita hoax. Ia dikabarkan meninggal dunia oleh salah satu media abal-abal. Tak terima, ia lalu mengunggah potongan berita hoax mengunggah fotonya di akun instagram miliknya.

Berdasarkan unggahan berita hoax tersebut, terlihat adanya kabar menyebutkan Ari Wibowo meninggal dunia. Kemudian ia menuliskan potongan tulisan kabar hoax tersebut.

"Turut berduka cita sedalam-dalamnya buat situs yang harus hoax click-bait berita demi dapat followers & berita yang menarik," tulis Ari Wibowo dikutip pada Selasa (9/4/2024).

"Jangan seperti situs-situs lain yang harus repot-repot gaji wartawan untuk cari-cari berita. Cukup pake imaginasi bikin berita fiktif aja," lanjutnya.

Ari Wibowo hanya dapat berdoa atas berita hoax tersebut sekaligus berharap agar diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Yang Maha Kuasa.

"Semoga saya diterima di sisi Tuhan, kapan-kapan, tergantung yang diatas. Doakan saya terus yaaa, biar masih panjang & bahagia hidupnya, diberkati agar bisa menjadi berkat buat banyak orang Amin," ucap Ari Wibowo.

Lebih lanjut, mantan suami Inge Anugrah ini sempat mengucapkan bentuk terima kasih kepada para penggemarnya telah memberikan support dan dukungannya kepada dirinya.

"Edited: Senangnya baca comment. Makin banyak berita miris model gini, makin didoakan panjang umur. Terharu & bersyukur punya teman-teman dan followers yang selalu baik," tuturnya.