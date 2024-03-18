Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Bulan Jadi Duda, Ari Wibowo: Enjoy Banget

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |11:34 WIB
7 Bulan Jadi Duda, Ari Wibowo: Enjoy Banget
Ari Wibowo enjoy dengan peran duda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ari Wibowo tengah menikmati peran barunya sebagai duda pasca bercerai dengan Inge Anugrah sejak 13 September 2023.

Sebab, selama 7 bulan jadi duda, Ari Wibowo mendapatkan dukungan dari kedua anaknya, Kenzo dan Marco Wibowo.

"Enjoy banget anak-anak sudah sangat dewasa, di sekolah semakin pintar semakin dekat dengan Tuhan nggak ada yang keberatan sama sekali," kata Ari Wibowo di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).

7 Bulan Jadi Duda, Ari Wibowo: Enjoy Banget

Saat ini kedua anaknya, tinggal bersama Ari Wibowo karena memang putusan pengadilan memberikan hak asuh anak ke tangan Ari Wibowo.

"(Tinggal) sama saya, karena hak asuh jatuh penuh kepada saya setelah kasus perceraian kemarin," jelas Ari Wibowo.

Kendati begitu, pria 53 tahun ini tak melarang Inge Anugerah untuk bertemu dan bermain dengan anak-anaknya.

Ia bahkan menjelaskan kalau Inge dan puteranya masih sering pergi makan demi menjaga silaturahmi.

"Kalau Inge ada waktu seminggu sekali pergi makan malam, jadi tetep silaturahmi dijaga," terang Ari Wibowo.

