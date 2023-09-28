Bintang Harry Potter Berduka Atas Kepergian Dumbledore untuk Selamanya

JAKARTA - Sir Michael Gambon pemeran Dumbledore dalam film Harry Potter meninggal dunia. Kepergian Gambon menyisakan duka untuk banyak orang.

Banyak ucapan bela sungkawa bermunculan dari berbagai pihak. Salah satunya para pemeran Harry Potter yang turut bekerja sama dengan Michael Gambon di lokasi syuting.

Aktor Harry Potter James Phelps yang berperan sebagai Fred Weasley menulis pesan yang sedih atas kepergian Michael Gambon. Dirinya pun turut mengenang masa-masa kebersamaannya dengan Michael Gambon kala melakukan syuting film Harry Potter bersama.

"Sangat berduka atas meninggalnya Michael Gambon. Dia, baik di depan maupun di belakang kamera. Dia adalah seorang legenda," kata James Phelps dikutip dari Mirror, Kamis (28/9/2023).

"Hanya sedikit kenangan tentang Michael. Saat syuting Harry Potter 6, saya bekerja di departemen AD sepanjang syuting (selain hari-hari saya berakting). Dan karena alasan itu saya menghabiskan banyak waktu bersama Michael selama syuting. Dia selalu sangat lucu dan sangat ramah untuk berbagi ilmu apa pun yang dia punya," imbuhnya.

Salah satu pengalaman James Phelps saat dibantu oleh Michael Gambon yakni kala pemeran Dumbledore itu membantunya memberikan beberapa masukan untuk naskah orkestranya.

Tidak hanya James, Jason Isaacs yang memerankan Lucius Malfoy juga mengucapkan belasungkawa atas kepergian Michael Gambon.

"Michael Gambon yang luar biasa telah meninggal. Saya belajar akting seperti apa yang bisa dilakukan Michael di The Singing Detective - kompleks, rentan, dan benar-benar manusiawi. Sensasi terbesar berada di film Potter adalah dia tahu namaku dan berbagi rasa senangnya yang tak kenal takut dan kotor denganku," tutur Jason Isaacs.

Stanislav Yanevski, pemeran Viktor Krum di Harry Potter dan Piala Api juga turut menyampaikan tentang kesedihannya yang mendalam atas meninggalnya Michael Gambon

"Saya sangat sedih mendengar bahwa kita kehilangan legenda lainnya. Sir Michael Gambon. Saya bersyukur telah berbagi set yang sama dengan Anda dan akan menyimpan semua kenangan indah, tawa dan pelajaran selamanya. RIP," ucap Stanislav Yanevski.