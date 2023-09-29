Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Katon Bagaskara Unggah Foto di Rumah Sakit, Rekan Artis Ramai Beri Doa

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |08:54 WIB
Katon Bagaskara Unggah Foto di Rumah Sakit, Rekan Artis Ramai Beri Doa
Katon Bagaskara masuk (Foto: Instagram/katonbagaskara)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Katon Bagaskara datang dengan kabar kurang menyenangkan. Melalui akun Instagramnya, pelantun Negeri Di Awan ini membagikan foto saat ia tengah berbaring di ranjang rumah sakit.

Dalam unggahannya, wajah Katon terlihat pucat. Bahkan tangan kanannya pun tampak dipasangi infus. Kendati demikian, ia masih berusaha untuk berpose dua jari.

Melalui keterangan foto, diketahui alasan mengapa pria 57 tahun ini sampai dilarikan ke rumah sakit. Bahkan Katon membeberkan apa saja yang dialaminya sebelum akhirnya menjalani perawatan di rumah sakit.

"Mencoba tetap semangat di dalam demam menggigil dan perut diare keram Allah Kuasa Melakukan Segala Perkara," tulis Katon di instagramnya.

Katon Bagaskara

Melihat foto Katon dan alasannya dirawat di rumah sakit, para rekan artis pun ramai. Mereka bahkan terlihat memberikan dukungan serta doa pada Katon agar lekas sembuh.

"Cepat sembuh masbroo," ujar Once Mekel.

"Cepat sembuuh mas," lanjut Pongki Barata.

