Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Katon Bagaskara Sakit, Kena Virus yang Bikin Badan Menggigil

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:05 WIB
Katon Bagaskara Sakit, Kena Virus yang Bikin Badan Menggigil
Katon Bagaskara sakit (Foto: ist)
A
A
A

 JAKARTA - Katon Bagaskara datang dengan kabar duka. Lewat akun Instagram miliknya, Katon mengabarkan tengah sakit karena salah makan dan terserang virus.

Karena kondisi tenga sedang drop, Katon membatalkan sejumlah acara termasuk acara Romantic Gala Dinner yang berlangsung di Semarang.

Katon Bagaskara Sakit, Kena Virus yang Bikin Badan Menggigil

“Mohon berkenan menerima permintaan maaf saya yang sebesar besarnya. Saya jatuh sakit, salah makan / kena virus dan diare berkali kali belum berhenti, sampai seluruh badan menggigil. Pakai baju -sweater- jaket berlapis lapis, tapi tetap menggigil, padahal sudah berjemur di bawah matahari panas namun tidak keringatan sama sekali,” ujar Katon di akun Instagram miliknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891581/katon-bagaskara-unggah-foto-di-rumah-sakit-rekan-artis-ramai-beri-doa-TNp921CU5J.jpg
Katon Bagaskara Unggah Foto di Rumah Sakit, Rekan Artis Ramai Beri Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/29/33/2447923/kenangan-indah-katon-bagaskara-bersama-sang-kakak-andre-manika-afCZ6f2LwZ.jpg
Kenangan Indah Katon Bagaskara Bersama sang Kakak Andre Manika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/29/205/2447902/mengenang-lagu-begeri-di-awan-katon-bagaskara-roh-andre-manika-akan-tetap-di-hati-6txe7fan3Q.jpg
Mengenang Lagu Negeri Di Awan, Katon Bagaskara: Roh Andre Manika Akan Tetap di Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/29/33/2447825/duka-katon-bagaskara-kehilangan-andre-manika-kakak-sekaligus-pencipta-lagu-negeri-di-awan-zVcxtCghKp.jpg
Duka Katon Bagaskara Kehilangan Andre Manika, Kakak Sekaligus Pencipta Lagu Negeri di Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/29/33/2447695/katon-bagaskara-dan-nugie-berduka-andre-manika-pencipta-lagu-negeri-di-awan-meninggal-NLuvFjQqEw.jpg
Katon Bagaskara dan Nugie Berduka, Andre Manika Pencipta Lagu Negeri di Awan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/29/33/2432750/aria-baron-meninggal-dunia-katon-bagaskara-semoga-jiwa-almarhum-tenang-dan-bahagia-4DxXDfptE9.jpg
Aria Baron Meninggal Dunia, Katon Bagaskara: Semoga Jiwa Almarhum Tenang dan Bahagia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement