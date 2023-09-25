Katon Bagaskara Sakit, Kena Virus yang Bikin Badan Menggigil

JAKARTA - Katon Bagaskara datang dengan kabar duka. Lewat akun Instagram miliknya, Katon mengabarkan tengah sakit karena salah makan dan terserang virus.

Karena kondisi tenga sedang drop, Katon membatalkan sejumlah acara termasuk acara Romantic Gala Dinner yang berlangsung di Semarang.

“Mohon berkenan menerima permintaan maaf saya yang sebesar besarnya. Saya jatuh sakit, salah makan / kena virus dan diare berkali kali belum berhenti, sampai seluruh badan menggigil. Pakai baju -sweater- jaket berlapis lapis, tapi tetap menggigil, padahal sudah berjemur di bawah matahari panas namun tidak keringatan sama sekali,” ujar Katon di akun Instagram miliknya.