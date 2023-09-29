Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

The 1975 Umumkan Vakum Usai Tur

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |21:01 WIB
JAKARTA - Band The 1975 datang dengan kabar mengejutkan. Grup musik asal Inggris, The 1975 dikabarkan bakal hiatus panjang atau vakum.

Kabar ini diumumkan oleh Matt Healy selaku vokalis The 1975, saat menggelar konser mereka di Golden 1 Center di Sacramento, CA pada Selasa malam waktu setempat.

"Sungguh luar biasa kalian semua di sini, setelah tur ini, kami akan melakukan hiatus tanpa batas waktu dengan pertunjukan," kata Matt Healy kepada penonton, dikutip dari Billboard, Jumat (29/9/2023).

Setelah mengumumkan The 1975 bakal hiatus panjang dari industri musik, Matt Healy pun mengajak penonton untuk menikmati lagu-lagu mereka bawakan selama diatas panggung.

"Jadi sangat menyenangkan memiliki kalian bersama kami malam ini. Terima kasih banyak,"terang Matt Healy.

Halaman:
1 2
