HOME CELEBRITY MUSIK

Bintangi Video Klip Hidup Dua Kali, Rendy Kjaernett Nangis Ingat Kesalahan pada Lady Nayoan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |14:59 WIB
Bintangi Video Klip <i>Hidup Dua Kali</i>, Rendy Kjaernett Nangis Ingat Kesalahan pada Lady Nayoan
Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan bintangi video klip Hidup Dua Kali dari Rayen Pono. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Rendy Kjaernett mengaku tak kuasa menahan tangis ketika menyaksikan video klip lagu Hidup Dua Kali ciptaan Rayen Pono. Dia seolah teringat dengan kesalahannya di masa lalu kepada istrinya, Lady Nayoan, meski kini sudah rujuk.

"Tadi lagu Rayen Pono benar banget liriknya dan sempat nangis, karena satu, nggak semua orang dikasih kesempatan kedua. Saat dikasih kesempatan harus bersyukur harus mempergunakannya dengan untuk hidup, pekerjaan dan disyukurin aja," kata Rendy Kjaernett saat ditemui di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Video musik Hidup Dua Kali sendiri dibintangi oleh Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan. Dalam video musik tersebut, mereka menjalani adegan mirip dengan kisah cintanya dikehidupan nyata.

Saat ini, Rendy memilih untuk menata kehidupannya lagi serta fokus membahagiakan keluarga.

1 2
