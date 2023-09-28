Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Putri Ariani Duet Bareng Leona Lewis Nyanyikan Run di Final AGT 2023

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |11:19 WIB
Putri Ariani Duet Bareng Leona Lewis Nyanyikan <i>Run</i> di Final AGT 2023
Putri Ariani duet bareng Leona Lewis di AGT 2023. (Foto: YouTube/America's Got Talent)




JAKARTA - Putri Ariani tampil memukau di panggung Final Result America's Got Talent, pada 27 September 2023. Menariknya, dia berduet dengan penyanyi Leona Lewis membawakan lagu Run.

Putri memulai penampilannya dengan lantunan piano, diikuti Leona yang bergabung pada pertengahan lagu. Mereka memperlihatkan harmonisasi yang ciamik saat bernyanyi bersama.

“Jangan dengarkan apa yang dibilang Simon Cowell. Kau adalah pribadi luar biasa,” pesan Leona Lewis untuk penyanyi asal Indonesia tersebut di atas panggung. 

Di lain pihak, Putri Ariani mengaku, merasa sangat terhormat bisa sepanggung dan berduet dengan Leona. “Aku senang sekali bisa berduet dengan seorang Leoan Lewis,” tuturnya lagi. 

Putri Ariani duet dengan Leona Lewis di panggung AGT 2023. (Foto: YouTube/America's Got Talent)

Lagu Run sebenarnya salah satu lagu populer milik band Snow Patrol. Namun kemudian Leona merilis ulang lagu dengan nuansa ballad yang jauh lebih kental, pada 15 November 2009. 

“Dia (Putri Ariani) mempelajari lagu tersebut dengan sangat baik. Sehingga dia bisa menginterpretasikan lagu itu dengan baik pula dan menjadi miliknya,” Puji Gary Lightbody, vokalis Snow Patrol.*

(SIS)

