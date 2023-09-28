Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alasan Keluarga Koeswoyo Larang Band T'Koes Bawakan Lagu Koes Plus

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |08:12 WIB
Alasan Keluarga Koeswoyo Larang Band T'Koes Bawakan Lagu Koes Plus
Alasan keluarga Koeswoyo larang band T'Koes bawakan lagu Koes Plus. (Foto: Instagram/@tkoes_ig)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik alasan keluarga Koeswoyo larang band T'Koes bawakan lagu Koes Plus. Larangan tersebut dilontarkan Sari Koeswoyo mewakili keluarga lewat sebuah video yang diunggah di Instagram, pada 22 September 2023.

Ditemani keluarga Koeswoyo lainnya, seperti David Koeswoyo, Damon Koeswoyo, dan Rico Murry, Sari menyebut bahwa pihak keluarga melarang band T'Koes untuk membawakan semua karya Koes Plus dalam kegiatan komersial maupun non-komersial. 

"Hal ini kami lakukan agar menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya band-band pelestari di manapun mereka berada," ujar Sari seperti dikutip dari unggahan tersebut, pada Kamis (28/9/2023).

Alasan Sari Koeswoyo dan saudara-saudaranya melarang band T'Koes membawakan lagu-lagu Koes Plus bukan karena royalti. Mereka menyoroti sikap band T Koes yang tak lagi bisa diterima keluarga Koeswoyo. 

"Ini bukan perkara uang. Masalahnya terkait attitude dan terjadi berulang. Sekarang, kesabaran kami sudah habis," ujarnya menambahkan.

Alasan keluarga Koeswoyo larang band T'Koes bawakan lagu Koes Plus. (Foto: Instagram/@official.sarikoeswoyo)

Terkait larangan tersebut, Wati selaku manajer band T'Koes mengaku, sudah menghubungi keluarga Koeswoyo. "Saya berinisiatif menelepon dan chat WhatsApp. Kami sempat ngobrol," ujarnya saat jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, pada 26 September 2023.

Wati menegaskan, menerima dengan lapang dada larangan pihak keluarga dan berjanji tidak akan menyanyikan lagu-lagu Koes Plus, terhitung sejak 23 September 2023. Pernyataan tersebut juga diungkapkan kuasa hukum band T'Koes, Marulam Hutauruk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/18/205/2800623/cerita-di-balik-lagu-why-do-you-love-me-ungkapan-cinta-sonya-untuk-yok-koeswoyo-w6d7YJTgsM.jpg
Cerita di Balik Lagu Why Do You Love Me, Ungkapan Cinta Sonya untuk Yok Koeswoyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/23/33/2786243/cerita-koes-plus-pernah-masuk-penjara-dan-jadi-agen-rahasia-negara-7vqAugPBUS.jpeg
Cerita Koes Plus Pernah Masuk Penjara dan Jadi Agen Rahasia Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/17/33/2782900/biodata-dan-agama-yok-koeswoyo-personel-koes-bersaudara-yang-tersisa-vu3F8Xlcod.jpg
Biodata dan Agama Yok Koeswoyo, Personel Koes Bersaudara yang Tersisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/16/33/2782483/nomo-meninggal-dunia-ini-keluarga-koeswoyo-yang-masih-hidup-FO4Br0ueuP.jpg
Nomo Meninggal Dunia, Ini Keluarga Koeswoyo yang Masih Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/16/33/2782457/siapa-saja-personel-koes-plus-yang-masih-hidup-96Kq3ZepnL.jpeg
Siapa Saja Personel Koes Plus yang Masih Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/16/33/2782443/silsilah-keluarga-koeswoyo-berikut-urutannya-nJn2EkAVRl.jpg
Silsilah Keluarga Koeswoyo, Berikut Urutannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement