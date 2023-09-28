Alasan Keluarga Koeswoyo Larang Band T'Koes Bawakan Lagu Koes Plus

JAKARTA - Mengulik alasan keluarga Koeswoyo larang band T'Koes bawakan lagu Koes Plus. Larangan tersebut dilontarkan Sari Koeswoyo mewakili keluarga lewat sebuah video yang diunggah di Instagram, pada 22 September 2023.

Ditemani keluarga Koeswoyo lainnya, seperti David Koeswoyo, Damon Koeswoyo, dan Rico Murry, Sari menyebut bahwa pihak keluarga melarang band T'Koes untuk membawakan semua karya Koes Plus dalam kegiatan komersial maupun non-komersial.

"Hal ini kami lakukan agar menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya band-band pelestari di manapun mereka berada," ujar Sari seperti dikutip dari unggahan tersebut, pada Kamis (28/9/2023).

Alasan Sari Koeswoyo dan saudara-saudaranya melarang band T'Koes membawakan lagu-lagu Koes Plus bukan karena royalti. Mereka menyoroti sikap band T Koes yang tak lagi bisa diterima keluarga Koeswoyo.

"Ini bukan perkara uang. Masalahnya terkait attitude dan terjadi berulang. Sekarang, kesabaran kami sudah habis," ujarnya menambahkan.

Terkait larangan tersebut, Wati selaku manajer band T'Koes mengaku, sudah menghubungi keluarga Koeswoyo. "Saya berinisiatif menelepon dan chat WhatsApp. Kami sempat ngobrol," ujarnya saat jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, pada 26 September 2023.

Wati menegaskan, menerima dengan lapang dada larangan pihak keluarga dan berjanji tidak akan menyanyikan lagu-lagu Koes Plus, terhitung sejak 23 September 2023. Pernyataan tersebut juga diungkapkan kuasa hukum band T'Koes, Marulam Hutauruk.