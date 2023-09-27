Pisah 3 Bulan dari Istri, Dodhy Kangen Band Akui Gaya Hidupnya Rusak

JAKARTA - Dodhy Hardiyanto alias Dodhy Kangen Band akhirnya memilih untuk rujuk dengan istrinya, Ayu Rizki Yani. Sebelum akhirnya rujuk, Dodhy diketahui sempat pergi meninggalkan rumah serta keluarganya selama tiga bulan.

Kepada awak media, Dodhy pun sempat menceritakan kegiatan apa saja yang dilakukannya selama jauh dari anak dan istri.

"Jadi gaya hidupnya juga jadi rusak (pas nggak tinggal sama istri) saya jadi terbiasa tidur jam 3. Jam 4 di luar, nggak biasa ke kelab malam saya ke kelab malam," ujar Dodhy Kangen Band saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Saat berada di klub, Dodhy mengaku bahwa dirinya sekedar hanya menikmati musik. Namun, ia tak memungkiri jika kegiatan itu sempat menjadi rutinitas sehingga mengganggu waktu istirahatnya

"Saya nggak minum alkohol ya, saya nggak ngerokok, nikmati musik aja disitu. Tapi kayak ada rasa candu gitu lho, pengenya ke klub aja, tapi saya nggak macam-macam abis itu pulang, kacau jadinya terus badan saya jadi kurus," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, Dodhy merasa tak sanggup hidup tanpa istri dan anak. Pasalnya, tak ada lagi yang mengurus hidupnya seperti sebelum angkat kaki dari rumah.