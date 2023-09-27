Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dodhy Kangen Band Gandeng Penyanyi Eira Syazira di Lagu Jebakan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |16:43 WIB
Dodhy Kangen Band Gandeng Penyanyi Eira Syazira di Lagu <i>Jebakan</i>
Dodhy Kangen Band dan Eira Syazira berduet (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dodhy Kangen Band menggandeng penyanyi asal Malaysia, Eira Syazira untuk berduet. Membawakan tembang berjudul Jebakan, lagu tersebut diketahui merupakan ciptaan langsung dari Dodhy.

Menariknya, Dodhy menyebut bahwa lagu Jebakan diangkat dari kisah pribadinya. Ya, Dodhy mengakui bahwa dirinya sebagai seorang laki-laki pernah pindah ke lain hati dari pasangannya.

"Lagu ini tentang saya pribadi karena ada kutipan 'bahwa karena setiap lelaki tidak ada yang suci sering berpindah hati walaupun sesekali'. Jadi itu menceritakan saya pernah berpindah hati walaupun sesekali," ujar Dodhy Di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa, 26 September 2023.

Lewat lagu ciptaannya, keyboardis Kangen Band ini sekaligus ingin meminta maaf atas kesalahan.

Dodhy Kangen Band dan Eira Syazira

"Jadi saya yang pernah sesekali berpindah hati meminta maaf," bebernya.

Eira Syazira sendiri mengaku sangat senang dapat berduet dengan Dodhy Kangen Band. Ia bahkan menyebut jika hal tersebut adalah rezeki baginya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/205/3040106/andrean_dan_kangen_band-wt4m_large.jpg
Dodhy dan Andika Kangen Band Berkolaborasi Bareng Andrean, Bawakan Lagu 15 Bulan Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/33/2989851/ayu-rizki-yani-benarkan-konflik-rumah-dengan-tangga-dodhy-kangen-band-makin-parah-3Fpybqcctg.jpg
Ayu Rizki Yani Benarkan Konflik Rumah Tangga dengan Dodhy Kangen Band Makin Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/33/2989771/sempat-rujuk-dodhy-kangen-kembali-digugat-cerai-istri-f7Y0fsFDIJ.jpg
Sempat Rujuk, Dodhy Kangen Kembali Digugat Cerai Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/33/2907918/dodhy-kangen-band-beri-nasehat-ke-pria-yang-memakinya-emosi-bisa-membutakan-Hhd77Ch7YQ.jpg
Dodhy Kangen Band Beri Nasehat ke Pria yang Memakinya: Emosi Bisa Membutakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/33/2907815/kronologi-dodhy-kangen-band-dimaki-hingga-dituding-pelaku-penabrak-motor-TbFYi5Vhyr.jpg
Kronologi Dodhy Kangen Band Dimaki hingga Dituding Pelaku Penabrak Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/33/2890966/pisah-3-bulan-dari-istri-dodhy-kangen-band-akui-gaya-hidupnya-rusak-ao2bSrZhzN.jpg
Pisah 3 Bulan dari Istri, Dodhy Kangen Band Akui Gaya Hidupnya Rusak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement