Dodhy Kangen Band Gandeng Penyanyi Eira Syazira di Lagu Jebakan

JAKARTA - Dodhy Kangen Band menggandeng penyanyi asal Malaysia, Eira Syazira untuk berduet. Membawakan tembang berjudul Jebakan, lagu tersebut diketahui merupakan ciptaan langsung dari Dodhy.

Menariknya, Dodhy menyebut bahwa lagu Jebakan diangkat dari kisah pribadinya. Ya, Dodhy mengakui bahwa dirinya sebagai seorang laki-laki pernah pindah ke lain hati dari pasangannya.

BACA JUGA: Dodhy Kangen Band Akui Sempat Jenuh dengan Ayu Rizki Yani

"Lagu ini tentang saya pribadi karena ada kutipan 'bahwa karena setiap lelaki tidak ada yang suci sering berpindah hati walaupun sesekali'. Jadi itu menceritakan saya pernah berpindah hati walaupun sesekali," ujar Dodhy Di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa, 26 September 2023.

Lewat lagu ciptaannya, keyboardis Kangen Band ini sekaligus ingin meminta maaf atas kesalahan.

"Jadi saya yang pernah sesekali berpindah hati meminta maaf," bebernya.

Eira Syazira sendiri mengaku sangat senang dapat berduet dengan Dodhy Kangen Band. Ia bahkan menyebut jika hal tersebut adalah rezeki baginya.