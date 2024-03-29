Sempat Rujuk, Dodhy Kangen Kembali Digugat Cerai Istri

JAKARTA - Musisi Dodhy Hardiyanto alias Dodhy Kangen Band kembali menjadi sorotan. Dia digugat cerai untuk yang kedua kalinya oleh sang istri, Ayu Rizki Yani, ke Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Kamis, 28 Maret 2024.

Hal ini dibenarkan langsung oleh Ayu. Dia mengatakan sebelumnya rumah tangganya dengan Dodhy sempat rujuk selama lima bulan.

"Ya benar sekarang aku sama Dodhy Kangen cerai, kemarin sempat rujuk 5 bulan," kata Ayu Rizki Yani melalui pesan singkat hari ini.

"Aku yang ngajuin (gugatan cerai)," tambahnya.

Ayu menjelaskan konflik diantara mereka makin parah. Keduanya bahkan sudah pisah rumah sejak Januari 2024.

"Tapi ternyata hubungan semakin parah jadi pisah lagi dari Januari," lanjutnya.