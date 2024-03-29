Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sempat Rujuk, Dodhy Kangen Kembali Digugat Cerai Istri

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |09:01 WIB
Sempat Rujuk, Dodhy Kangen Kembali Digugat Cerai Istri
Dodhy Kangen Band digugat cerai istri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Dodhy Hardiyanto alias Dodhy Kangen Band kembali menjadi sorotan. Dia digugat cerai untuk yang kedua kalinya oleh sang istri, Ayu Rizki Yani, ke Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Kamis, 28 Maret 2024.

Hal ini dibenarkan langsung oleh Ayu. Dia mengatakan sebelumnya rumah tangganya dengan Dodhy sempat rujuk selama lima bulan.

Sempat Rujuk, Dodhy Kangen Kembali Digugat Cerai Istri

"Ya benar sekarang aku sama Dodhy Kangen cerai, kemarin sempat rujuk 5 bulan," kata Ayu Rizki Yani melalui pesan singkat hari ini.

"Aku yang ngajuin (gugatan cerai)," tambahnya.

Ayu menjelaskan konflik diantara mereka makin parah. Keduanya bahkan sudah pisah rumah sejak Januari 2024.

"Tapi ternyata hubungan semakin parah jadi pisah lagi dari Januari," lanjutnya.

Halaman:
1 2
