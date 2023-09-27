Dinar Candy Klarifikasi soal Tudingan Video Call Sex dengan Suami Orang

JAKARTA - DJ Dinar Candy belakangan ini jadi perbincangan hangat. Pasalnya, beredar videonya yang diduga sedang melakukan video call sex atau VCS dengan Ko Apex.

Dalam video itu, sosok yang diduga Dinar terlihat sempat membuka celana dan bra. Perilaku tersebut langsung menuai reaksi sinis warganet mengingat pria itu disebut memiliki istri.

Oleh karena itu, Dinar langsung angkat bicara mengenai dugaan VCS dengan pria beristri tersebut. Melalui unggahan Instagramnya, dia klarifikasi bahwa itu bukan VCS, melainkan hanya sleep call biasa layaknya pasangan yang sedang jatuh cinta.

"Masalah VCS yang rame, itu bukan VCS itu sleep call. Itu di tanggal 27 sehabis saya show di Pekalongan, itu saya tidak tahu direcord," kata Dinar Candy melalui unggahannya di Instagram, Selasa (26/9/2023).Dinar mengatakan kala itu dia merasa Ko Apex adalah pasangannya sehingga dia tidak merasa asing untuk melakukan hal itu.

"Karena, pada saat itu saya merasa dia cowok saya yang selalu ada buat saya, selalu video call kemana-mana," ujar Dinar Candy.