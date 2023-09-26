Lolly Pamer Rumah Baru Usai Disemprot Mami Eda

Lolly punya tempat tinggal baru (Foto: Instagram/1laurabd)

JAKARTA - Laura Meizani alias Lolly mengaku akan pindah dari rumah ibu angkatnya, Mami Eda. Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam live di akun TikTok pribadinya baru-baru ini.

Sempat mengaku kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal, Lolly kini mulai bisa bernapas lega. Pasalnya dalam akun Instagramnya, gadis 16 tahun itu tampak memamerkan kamar baru usai angkat kaki dari kediaman Mami Eda.

"Alhamdulillah udah punya tempat tinggal sendiri," tulis Lolly di Instagram, dikutip Senin 25 September 2023.

Dalam unggahannya, Lolly terlihat berjoget di kamar barunya yang sudah berisi barang-barang. Selain kasur, ada pula lemari dan kursi.

Akan tetapi, belum diketahui dimanakah Lolly saat ini tinggal. Hal itu membuat netizen ramai memberi nasihat pada Lolly untuk pulang ke Jakarta dan meminta maaf ke ibundanya, Nikita Mirzani.