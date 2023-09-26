Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Divonis 7 Bulan Penjara Atas Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |16:33 WIB
Ammar Zoni Divonis 7 Bulan Penjara Atas Kasus Narkoba
Ammar Zoni divonis 7 bulan penjara (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Putusan sidang terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Ammar Zoni akhirnya dibacakan. Pada sore ini, Selasa (26/9/2023) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 bulan penjara kepada bintang film Madu Murni tersebut.

Suami dari Irish Bella ini juga divonis bersalah atas kasus narkoba jenis sabu yang menjeratnya.

"Menyatakan terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Ammar Zoni tersebut  terdakwa Rahmat Hidayat, terdakwa Mustaqim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri," ujar hakim dalam persidangan.

"Memutuskan ketiga terdakwa 7 bulan penjara dipotong masa penangkapan, penahanan, dan rehabilitasi," sambungnya.

Usai mendengar vonis hakim, bapak dua anak ini langsung menunjukan raut wajah lega. Meski tak sesuai harapannya, lantaran ia menginginkan untuk langsung menghirup udara bebas, putusan tersebut tampaknya tidak terlalu memberatkannya.

Ammar Zoni (MPI)

Dalam kesempatan itu, Hakim juga sempat menjelaskan hal yang meringankan hukuman sang aktor. Salah satunya memiliki istri dan anak yang masih kecil.

"Terdakwa bersikap sopan di persidangan terdakwa juga mengakui kesalahannya," lanjut hakim.

Adapun vonis hakim terhadap Ammar Zoni dan dua terdakwa lain merujuk pada Pasal 127 ayat 1 huruf A Undang Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

