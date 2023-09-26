Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Hadapi Sidang Putusan Hari Ini, Irish Bella Bakal Hadir?

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |10:21 WIB
Ammar Zoni Hadapi Sidang Putusan Hari Ini, Irish Bella Bakal Hadir?
Irish Bella (Foto: Instagram/@irishbella)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Ammar Zoni dijadwalkan menjalani sidang putusan kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Ammar Zoni, Abdullah Emile Oemar Alamudy. Dia menegaskan kliennya akan menerima putusan hakim dengan lapang dada.

"Putusan tanggal 26, dan kita tegaskan lagi, kita berusaha untuk menerima segala bentuk putusan. Apabila putusan itu masih tidak terlalu berat dan logis untuk Ammar kita Insya Allah tidak akan banding untuk Ammar. Tapi kalau berat kita katakan dari sekarang kita akan banding," kata Abdullah Emile Oemar kepada wartawan di PN Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Abdullah juga mengatakan jika Irish Bella berencana hadir untuk mendampingi suaminya menjalani sidang putusan.

Selama proses sidang, Irish diketahui selalu memberikan dukungan moril kepada Ammar dan berharap masalah hukumnya cepat selesai.

"Insya Allah di putusan hadir lah. Saya sempet beberapa kali bertemu Irish, ngggak ada masalah dia terus mendoakan sampai semalam pun dia tanya untuk perkembangan Ammar gimana," ujarnya.

