HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ungkap Kondisi Vania Athabina, Venna Melinda: Untungnya Nggak Kena Retina dan Saraf

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |16:05 WIB
Ungkap Kondisi Vania Athabina, Venna Melinda: Untungnya Nggak Kena Retina dan Saraf
Venna Melinda beberkan kondisi Vania Athabina pasca-bully (Foto: Instagram/vennamelindareal)
A
A
A

JAKARTA - Putri Venna Melinda, Vania Athabina, baru-baru ini mengalami kejadian kurang menyenangkan di sekolah. Bocah 6 tahun itu diketahui mengalami bully fisik oleh teman-temannya.

Mata Vania bahkan sampai mengalami bengkak lantaran dilempari batu kecil oleh teman-temannya.

Kini, Vania pun masih harus menjalani perawatan. Meskipun, apa yang dialaminya tak sampai mengenai retina.

"Alhamdulillah tadi udah dibawa ke spesialis mata. Untungnya nggak kena retina, nggak kena saraf mata, jadi masih bisa dikasih obat, salep, sama vitamin A," ujar Venna Melinda dalam YouTube Cumicumi.

Sementara itu, Venna sendiri menyebut ada beberapa pantangan yang harus dihindari oleh Vania demi kesembuhannya. Bahkan kesembuhan mata Vania baru bisa dilihat dalam satu minggu ke depan.

Venna Melinda dan Vania Athabina

"Nggak boleh kena debu, nggak boleh ucek-ucek mata," jelas Venna.

"Kalau minggu depan beleknya udah ilang, nggak gatel-gatel berarti Alhamdulillah nggak ada apa-apa," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, kejadian yang menimpa Vania di sekolah berawal saat adik Verrell Bramasta itu mengikuti kelas olahraga. Candaan temannya yang keterlaluan membuat mata Vania berair dan bengkak.

Melihat kondisi mata Vania, jelas membuat Venna panik. Terlebih di malam hari sudah tak ada lagi dokter spesialis mata yang buka.

Halaman:
1 2
