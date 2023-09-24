Verrell Bramasta Ngamuk Tahu Vania Athabina Dibully di Sekolah

JAKARTA - Verrell Bramasta ngamuk ketika tahu adiknya bernama Vania Athabina mendapatkan bullying di sekolah. Keluh kesah dan kondisi Vania terkini pun diungkapkan Verrell di akun Instagram miliknya.

Verrell mengunggah percakapan dengan Athalla Naufal yang meberikan kabar Vania mendapatkan bully di sekolah. “Sekolah mahal, Vania korban dilempar batu kecil kena mata, gurunya lapor orang tua, kasian Vania, mata Vania berair,” ucap Athalla Naufal kepada Verrell.

“Hah siapa yang berani, kenapa bisa gitu, siapa yang lempar?” jawab Verrell.

“Tadi dilempar batu sama temen aku,” jawab Vania.

“Terus kena mata kamu ya,” kata Athalla Naufal.

Verrell pun meradang. Ia tak terima dengan perlakukan yang diterima Vania. "Sedikit pengingat untuk semua orang dewasa orang tua di luar sana, harap lebih waspada dalam menjaga anak-anak Anda, terutama tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman sekolahnya,” tulis Verrell Bramasta.