Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Verrell Bramasta Ngamuk Tahu Vania Athabina Dibully di Sekolah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |15:01 WIB
Verrell Bramasta Ngamuk Tahu Vania Athabina Dibully di Sekolah
Verrell Bramasta ngamuk Vania dibully (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta ngamuk ketika tahu adiknya bernama Vania Athabina mendapatkan bullying di sekolah. Keluh kesah dan kondisi Vania terkini pun diungkapkan Verrell di akun Instagram miliknya.

Verrell mengunggah percakapan dengan Athalla Naufal yang meberikan kabar Vania mendapatkan bully di sekolah. “Sekolah mahal, Vania korban dilempar batu kecil kena mata, gurunya lapor orang tua, kasian Vania, mata Vania berair,” ucap Athalla Naufal kepada Verrell.

Verrell Bramasta Ngamuk Tahu Vania Athabina Dibully di Sekolah

“Hah siapa yang berani, kenapa bisa gitu, siapa yang lempar?” jawab Verrell.

“Tadi dilempar batu sama temen aku,” jawab Vania.

“Terus kena mata kamu ya,” kata Athalla Naufal.

Verrell pun meradang. Ia tak terima dengan perlakukan yang diterima Vania. "Sedikit pengingat untuk semua orang dewasa orang tua di luar sana, harap lebih waspada dalam menjaga anak-anak Anda, terutama tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman sekolahnya,” tulis Verrell Bramasta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173125/verrell_bramasta_dan_fuji-RLqx_large.jpg
Diisukan Putus dari Fuji, Verrell Bramasta: Alhamdulillah, Masih Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156674/verrell_bramasta-BZDS_large.jpg
Verrell Bramasta Bangga Jadi Duta Maritim Koarmada RI: Ini Bukan Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/33/3156475/verrell_bramasta-CJ7t_large.jpg
Jadi Duta Maritim, Verrell Bramasta Tegaskan Tak Terima Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146071/verrell_bramasta-8ihG_large.jpg
Biodata dan Agama Verrell Bramasta, Artis dan Politisi yang Diserbu Fans di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144260/verrell_bramasta-osSy_large.jpg
Verrell Bramasta Dekat dengan Fuji, Ivan Fadilla Ngebet Punya Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142820/fuji_dan_verrell-Tq0X_large.png
Momen Verrell Bramasta Cemburu saat Fuji Naik Motor Bareng Orang Lain
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement