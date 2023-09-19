Venna Melinda Putuskan untuk Tetap Produktif Berkarier Usai Bercerai

JAKARTA - Venna Melinda mulai menata kehidupannya kembali usai bercerai dari Ferry Irawan. Ia kini bahkan cukup fokus untuk kembali ke dunia politik dan menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo.

Ibunda Verrell Bramasta tersebut memutuskan untuk terjun ke dunia politik sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil 6 Jawa Timur terdiri dari Kediri, Blitar, dan Tulungagung. Ia juga mengaku ingin lebih produktif lagi, setelah sebelumnya karier politik dan keartisannya sempat meredup.

"Mau single nggak single parents, aku selalu produktif, nggak bisa diam selalu ingin membuat hal-hal baru dalam hidup. Jadi youtuber dan politisi semuanya, alhamdulillah udah pernah," ujar Venna Melinda saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin, 18 September 2023.

Venna menegaskan, keputusan untuk terjun ke dunia hiburan maupun politik bukan pelarian bagi dirinya. Namun, ia mengaku hal ini menjadi salah satu kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Dia berharap, perjalanan-perjalanan hidup serta tindakan-tindakan yang ia lakukan, dapat menjadi pengalaman dapat dipetik oleh anak-anaknya. Berjuang keras keluar dari masalah pelik bersama mantan suaminya, soal kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).