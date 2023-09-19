Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Putuskan untuk Tetap Produktif Berkarier Usai Bercerai

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |09:30 WIB
Venna Melinda Putuskan untuk Tetap Produktif Berkarier Usai Bercerai
Venna Melinda ingin produktif berkarier (Foto: Instagram/vennamelindareal)
A
A
A

JAKARTA - Venna Melinda mulai menata kehidupannya kembali usai bercerai dari Ferry Irawan. Ia kini bahkan cukup fokus untuk kembali ke dunia politik dan menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo.

Ibunda Verrell Bramasta tersebut memutuskan untuk terjun ke dunia politik sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil 6 Jawa Timur terdiri dari Kediri, Blitar, dan Tulungagung. Ia juga mengaku ingin lebih produktif lagi, setelah sebelumnya karier politik dan keartisannya sempat meredup.

"Mau single nggak single parents, aku selalu produktif, nggak bisa diam selalu ingin membuat hal-hal baru dalam hidup. Jadi youtuber dan politisi semuanya, alhamdulillah udah pernah," ujar Venna Melinda saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin, 18 September 2023.

Venna menegaskan, keputusan untuk terjun ke dunia hiburan maupun politik bukan pelarian bagi dirinya. Namun, ia mengaku hal ini menjadi salah satu kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Venna Melinda

Dia berharap, perjalanan-perjalanan hidup serta tindakan-tindakan yang ia lakukan, dapat menjadi pengalaman dapat dipetik oleh anak-anaknya. Berjuang keras keluar dari masalah pelik bersama mantan suaminya, soal kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159145/venna_melinda-LVuj_large.jpg
Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135515/verrell_bramasta-jLIJ_large.jpg
Venna Melinda Restui Verrell Bramasta Menikah Tahun Ini: Dia Sudah Matang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124929/venna_melinda-BscC_large.jpg
Kesan Venna Melinda Pertama Kali Bertemu Fuji: Menyenangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084907/venna_melinda-bK18_large.jpg
Venna Melinda Akhirnya Temukan Alamat Ferry Irawan, Impian Cerai Segera Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014413/venna-melinda-berharap-dapat-kasih-sayang-dari-anak-lewat-cara-sederhana-dqUbAXdAFI.jpg
Venna Melinda Berharap Dapat Kasih Sayang dari Anak Lewat Cara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014334/venna-melinda-berharap-verrell-bramasta-bisa-tiru-sikapnya-saat-jadi-anggota-dpr-2dXdaazgxr.jpg
Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Bisa Tiru Sikapnya saat Jadi Anggota DPR
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement