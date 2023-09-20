Raisa hingga Dewa 19 Meriahkan Sound of Unity

JAKARTA - Sound of Unity yang menghadirkan Dewa 19 menggabungkan dua komunitas secara bersamaan. Sound of Unity garapan Hogers Indonesia menggabungkan musik dan otomotif.

Hogers Indonesia sebagai komunitas motor besar di Indonesia tergerak untuk membuat festival musik bernama Sound of Unity. Ini adalah jawaban untuk para festival goers, entertainment seekers, dan automotive enthusiast karena konsep yang memadukan musik, otomotif, dan kuliner.

Yudi Djadja, Ketua Hogers Indonesia, nama Sound of Unity ini dipilih karena menggambarkan suara persatuan bagi para pecinta otomotif, penikmat musik, dan publik untuk berinteraksi dan bersenang-senang.

“Selain itu, Sound of Unity hadir sebagai sebuah festival yang menjadi titik kumpul para masyarakat umum dan pecinta otomotif untuk mendapatkan hiburan melalui musik, otomotif, serta kuliner,” jelasnya.

Sound of Unity akan digelar tepat di ujung pertemuan Sungai Tahang dan Pantai Pasir Putih PIK 2 yaitu Community Park PIK 2 pada tanggal 12 November 2023.