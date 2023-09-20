Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Raisa hingga Dewa 19 Meriahkan Sound of Unity

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |01:01 WIB
Raisa hingga Dewa 19 Meriahkan Sound of Unity
Raisa hingga Dewa 19 Meriahkan Sound of Unity (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sound of Unity yang menghadirkan Dewa 19 menggabungkan dua komunitas secara bersamaan. Sound of Unity garapan Hogers Indonesia menggabungkan musik dan otomotif.

Hogers Indonesia sebagai komunitas motor besar di Indonesia tergerak untuk membuat festival musik bernama Sound of Unity. Ini adalah jawaban untuk para festival goers, entertainment seekers, dan automotive enthusiast karena konsep yang memadukan musik, otomotif, dan kuliner.

Raisa hingga Dewa 19 Meriahkan Sound of Unity

Yudi Djadja, Ketua Hogers Indonesia, nama Sound of Unity ini dipilih karena menggambarkan suara persatuan bagi para pecinta otomotif, penikmat musik, dan publik untuk berinteraksi dan bersenang-senang.

“Selain itu, Sound of Unity hadir sebagai sebuah festival yang menjadi titik kumpul para masyarakat umum dan pecinta otomotif untuk mendapatkan hiburan melalui musik, otomotif, serta kuliner,” jelasnya.

Sound of Unity akan digelar tepat di ujung pertemuan Sungai Tahang dan Pantai Pasir Putih PIK 2 yaitu Community Park PIK 2 pada tanggal 12 November 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149296/dewa_19-OkMB_large.jpeg
Pecah! Dewa 19 Tampil Full Skuad di Formula E Jakarta 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143069/dewa_19-eLbk_large.jpg
Mengulik Asal-Usul Nama Dewa 19, Ternyata Berawal dari Salah Kaprah yang Keterusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140441/dewa_19-ujVo_large.jpg
Ternyata Ini Lagu Dewa 19 yang Terinspirasi dari Kecantikan Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/205/3127032/dewa_19-RSXn_large.jpg
Adu Tarif Manggung Dewa 19 dan NOAH, Lebih Mahal Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/205/3118345/ahmad_dhani-fPY9_large.jpg
Ahmad Dhani Cs Bayar Royalti ke Mantan Personel Dewa 19 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114854/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-lxMR_large.jpg
Dewa 19 hingga Raisa Bakal Meriahkan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement