JAKARTA - Belantika musik Tanah Air kini diramaikan oleh band-band baru dengan beragam aliran musik. Salah satunya adalah Tripov.

Band satu ini terkenal setelah melakukan kolaborasi bersama YouTuber Agung Hapsah. Penasaran dengan profil band Tripov? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

Band Tripov dibentuk pada Maret 2021 beraliran Pop Indie dengan sentuhan instrumen elektronik. Sesuai dengan namanya, band ini terdiri dari tiga personil utama, yakni Jilly Kezia sebagai vokalis, Evan Adsher pada Gitar dan Keys, dan Yoga Bagaspati pada Bass dan Rhythm.

Sejak awal dibentuk, Tripov telah merilis empat lagu dan yang pertama hadir pada awal 2021. Single bertajuk All Day All Night dalam format audio dirilis pada 5 Maret 2021.

Sementara lagu lain yang sudah dirilis adalah Dance Dance Dance, Extra, dan What I Want for Christmas. Sejak saat itu, band Tripov konsisten menciptakan musik bernuansa santai dan cocok untuk kaum muda.

Namanya semakin terkenal setelah berkolaborasi dengan Agung Hapsah, Youtuber yang banyak dikenal lewat video vlog, edukasi, hingga promosi sebuah produk. Agung mantap ingin berkolaborasi sebab mendengar lagu All Day All Night yang menurutnya enak didengar bahkan sebelum bagian reff-nya.