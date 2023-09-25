Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siskaeee Masih Diperiksa, Diberondong 40 Pertanyaan soal Kasus Film Porno

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |16:10 WIB
Siskaeee Masih Diperiksa, Diberondong 40 Pertanyaan soal Kasus Film Porno
Siskaeee masih diperiksa polisi dalam kasus film porno (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siskaeee masih menjalani pemeriksaan terkait kasus rumah produksi film porno di Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2023). Diketahui, bintang utama film Kramat Tunggak itu digeruduk 40 pertanyaan oleh tim penyidik.

Hal ini disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.

"Tadi jam 10.00 WIB telah datang 1 talent lagi wanita (Siskaeee) sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, saat ini pemeriksaan masih berlangsung," kata Kombes Ade Safri Simanjuntak di kantornya.

Siskaeee Masih Diperiksa, Diberondong 40 Pertanyaan soal Kasus Film Porno

"Sekitar 40 pertanyaan kita ajukan kepada yang bersangkutan," sambungnya.

Kombes Ade Safri menegaskan bahwa pihaknya akan memeriksa 6 saksi ahli untuk mengusut kasus tersebut.

Rencananya, pemeriksaan saksi ahli juga akan dilakukan pekan ini. "Minggu ini sudah kita agendakan pemeriksaan terhadap para ahli, kita melibatkan 2 ahli ITE, 2 ahli pidana maupun 2 ahli di bidang pornografi," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077360/siskaeee-kpRo_large.jpg
Siskaeee Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Film Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976238/ngaku-stres-siskaeee-ingin-tes-kejiwaan-ulang-di-luar-polda-metro-jaya-Ifv1p4eTEF.jpg
Ngaku Stres, Siskaeee Ingin Tes Kejiwaan Ulang di Luar Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976148/siskaeee-desak-polisi-penjarakan-tersangka-lain-kasus-film-porno-kramat-tunggak-zB3sJqsGaM.jpg
Siskaeee Desak Polisi Penjarakan Tersangka Lain Kasus Film Porno Kramat Tunggak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976142/gugatan-praperadilan-siskaeee-ditolak-hakim-pn-jaksel-hzXLZDhekA.jpg
Gugatan Praperadilan Siskaeee Ditolak Hakim PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2975967/siskaeee-makin-kurus-jelang-sidang-putusan-praperadilan-kuasa-hukum-dia-mengalami-tekanan-BGnXsxZFAL.jpg
Siskaeee Makin Kurus Jelang Sidang Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum: Dia Mengalami Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2975960/siskaeee-berharap-putusan-sidang-praperadilan-hari-ini-mencerminkan-rasa-keadilan-MhcW8DbuR7.jpg
Siskaeee Berharap Putusan Sidang Praperadilan Hari Ini Mencerminkan Rasa Keadilan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement