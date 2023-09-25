JAKARTA - Siskaeee masih menjalani pemeriksaan terkait kasus rumah produksi film porno di Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2023). Diketahui, bintang utama film Kramat Tunggak itu digeruduk 40 pertanyaan oleh tim penyidik.
Hal ini disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.
"Tadi jam 10.00 WIB telah datang 1 talent lagi wanita (Siskaeee) sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, saat ini pemeriksaan masih berlangsung," kata Kombes Ade Safri Simanjuntak di kantornya.
"Sekitar 40 pertanyaan kita ajukan kepada yang bersangkutan," sambungnya.
Kombes Ade Safri menegaskan bahwa pihaknya akan memeriksa 6 saksi ahli untuk mengusut kasus tersebut.
Rencananya, pemeriksaan saksi ahli juga akan dilakukan pekan ini. "Minggu ini sudah kita agendakan pemeriksaan terhadap para ahli, kita melibatkan 2 ahli ITE, 2 ahli pidana maupun 2 ahli di bidang pornografi," ujarnya.