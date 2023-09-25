Tampil di Bandung, Nadin Amizah Alami Pelecehan Seksual

JAKARTA - Nadin Amizah mengalami kejadian tak menyenangkan saat tampil di Bandung, Jawa Barat baru-baru ini. Melalui akun Instagram Storynya, pelantun Rayuan Perempuan Gila ini mengaku mengalami pelecehan seksual.

Dalam curhatannya, perempuan 23 tahun ini menjelaskan kronologi dirinya bisa mendapat perlakuan tak mengenakkan ini.

“Audiens membludak itu kadang rejeki, juga kadang malapetaka ya. Naudzubillahimindzalik, naudzubillah mentok,” tulis Nadin, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (25/9/2023).

Nadin menjelaskan dirinya tengah berjalan di tengah kerumunan usai manggung. Namun, ia tak menyangka situasinya begitu padat dan cukup kacau.

Akibat kekacauan itu lah, Nadin mengaku dirinya mengalami tindak pelecehan seksual. Ia menyadari ada seseorang yang memegang bagian tubuh sensitifnya di tengah situasi tersebut.

“Mungkin ya orang tadi gak sengaja karena kondisinya se-chaos itu. Tapi kalau emang udah serame itu, mohon banget gak usah untuk nyentuh badan aku. Untuk apa? Aku manusia juga,” ungkap Nadin.

“Tidak manusiawi rasanya meraba-raba sana sini hanya karena apa? Aku seorang penyanyi?,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nadin pun menegaskan agar para penggemarnya tidak menyentuh badannya. Terlebih tanpa persetujuan apapun.